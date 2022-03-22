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22 Mar 2022 - 13:27

Survivor İletişim Ödülünde Skandal Hata! Aileler 3 Saat Boyunca… Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu. Seyirciyi bekleyen kötü haber sonrasında bu durumun 10 yılı aşkındır ekranlarda olan Survivor tarihinde ilk kez yaşandığı gündemi salladı. İletişim ödülünde skandal bir hatanın yapıldığı ve ailelerin gece saatlerinde tam tamına 3 saat boyunca beklediği görüldü. İşte Survivor All Star’ın kazanan takımı…