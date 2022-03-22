- 22 Mar 2022 - 13:27 G: 22 Mar 2022 - 13:37

Survivor İletişim Ödülünde Skandal Hata! Aileler 3 Saat Boyunca… Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu. Seyirciyi bekleyen kötü haber sonrasında bu durumun 10 yılı aşkındır ekranlarda olan Survivor tarihinde ilk kez yaşandığı gündemi salladı. İletişim ödülünde skandal bir hatanın yapıldığı ve ailelerin gece saatlerinde tam tamına 3 saat boyunca beklediği görüldü. İşte Survivor All Star’ın kazanan takımı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Dokunulmazlık ve ödül için kıyasıya bir rekabete giren Survivor All Star yarışmacılarından kazanan takımsa Gönüllüler olmuştu. Hem aç hem de dokunulmaz olmayan Ünlüler takımı ise potaya Barış Murat Yağcı’yı göndermişti. Şimdi ise yeni bölümün kazananı ortaya çıktı!

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22 Mar 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

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