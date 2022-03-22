- 22 Mar 2022 - 13:55 G: 22 Mar 2022 - 14:04

Yargı Dizisinin Parla’sı Instagram’da Ateş Atıyor! İncecik Beli, Minicik Elbiseleri… “Bununki Belse Benimki Ne?” Alev Alev…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizide Parla karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, sosyal medyada öyle paylaşımlar yapıyor ki, yürekleri hoplatıyor. Instagram’da adeta bambaşka birisi olan Zeynep Atılgan, fotoğraflarıyla ateş ediyor. İncecik belini kanıtlayan güzel oyuncu; minicik elbiseleriyle de dekoltelerini gösterdi. İncecik bir bele sahip olan Zeynep Atılgan’a hayranlarıysa “Bununki belse benimki ne” dedi!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin öne çıkan isimlerinden biri olan ve dizide Parla karakterine hayat veren Zeynep Atılgan’ın sosyal medya paylaşımları ise nefesleri kesti. Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Parla karakteri, gündemi salladı! İşte Yargı dizisinin Parla’sı Zeynep Atılgan’ın ateş eden pozları…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Mar 2022 - 13:55 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor İletişim Ödülünde Skandal Hata! Aileler 3 Saat Boyunca… Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez… mask
Survivor İletişim Ödülünde Skandal Hata! Aileler 3 Saat Boyunca… Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez…
İbrahim Tatlıses’in Gelini "Para" Konusunda Şok Etti! "Terfi Edince Zam İstemiş" Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Bile Bu Kadar İstemiyor! mask
İbrahim Tatlıses’in Gelini "Para" Konusunda Şok Etti! "Terfi Edince Zam İstemiş" Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Bile Bu Kadar İstemiyor!
Acun Ilıcalı Survivor’da Ezber Bozdu! Yarışma Dalga Konusu Oldu; Herkes Tiye Aldı! Sadece 1 Hafta İçin… “Şaka Mı Bu?” mask
Acun Ilıcalı Survivor’da Ezber Bozdu! Yarışma Dalga Konusu Oldu; Herkes Tiye Aldı! Sadece 1 Hafta İçin… “Şaka Mı Bu?”
Şeyma Subaşı Sırılsıklam Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı! “Acun Serveti Kaybetmiş!” mask
Şeyma Subaşı Sırılsıklam Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı! “Acun Serveti Kaybetmiş!”
Masumlar Apartmanı Dizisine Kerem Bürsin Geliyor! Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Kerem Bürsin Geliyor! Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor Yasin’in Sevgilisi Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!” mask
Survivor Yasin’in Sevgilisi Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!”
Defne Samyeli’nden Çamaşırsız Pozlar! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! Minicik Elbisesiyle Açık Seçik Yerlerini Gösterdi! mask
Defne Samyeli’nden Çamaşırsız Pozlar! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! Minicik Elbisesiyle Açık Seçik Yerlerini Gösterdi!
Survivor Mert Yarışmadan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! “Uyku Uyamayacaklar!” mask
Survivor Mert Yarışmadan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! “Uyku Uyamayacaklar!”
Yasak Elma Dizisindeki Şiddet Görüntüleri Seyircileri Çıldırttı! “Çocuklarımız İzliyor!” Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisindeki Şiddet Görüntüleri Seyircileri Çıldırttı! “Çocuklarımız İzliyor!” Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor?
Survivor Sude Adayı Bıraktı, Evine Dönüyor! O Ağladıkça Milyonlar Kahkaha Attı! “Sonunda Gidiyor! Kurtulduk!” Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… mask
Survivor Sude Adayı Bıraktı, Evine Dönüyor! O Ağladıkça Milyonlar Kahkaha Attı! “Sonunda Gidiyor! Kurtulduk!” Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor İletişim Ödülünde Skandal Hata! Aileler 3 Saat Boyunca… Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez… mask
Survivor İletişim Ödülünde Skandal Hata! Aileler 3 Saat Boyunca… Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez…
İbrahim Tatlıses’in Gelini "Para" Konusunda Şok Etti! "Terfi Edince Zam İstemiş" Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Bile Bu Kadar İstemiyor! mask
İbrahim Tatlıses’in Gelini "Para" Konusunda Şok Etti! "Terfi Edince Zam İstemiş" Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Bile Bu Kadar İstemiyor!
Acun Ilıcalı Survivor’da Ezber Bozdu! Yarışma Dalga Konusu Oldu; Herkes Tiye Aldı! Sadece 1 Hafta İçin… “Şaka Mı Bu?” mask
Acun Ilıcalı Survivor’da Ezber Bozdu! Yarışma Dalga Konusu Oldu; Herkes Tiye Aldı! Sadece 1 Hafta İçin… “Şaka Mı Bu?”
Şeyma Subaşı Sırılsıklam Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı! “Acun Serveti Kaybetmiş!” mask
Şeyma Subaşı Sırılsıklam Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı! “Acun Serveti Kaybetmiş!”
Masumlar Apartmanı Dizisine Kerem Bürsin Geliyor! Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Kerem Bürsin Geliyor! Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor Yasin’in Sevgilisi Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!” mask
Survivor Yasin’in Sevgilisi Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status