- 22 Mar 2022 - 22:06

Yargı Dizisinin Parla’sı Zeynep Atılgan Yeni Pozlarıyla Beğeni Topladı! İncecik Beli, Minicik Elbiseleri… “Bununki Belse Benimki Ne?” Alev Alev…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizide Parla karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, sosyal medyada öyle paylaşımlar yapıyor ki, yürekleri hoplatıyor. Instagram’da adeta bambaşka birisi olan Zeynep Atılgan, fotoğraflarıyla ateş ediyor. İncecik belini kanıtlayan güzel oyuncu; minicik elbiseleriyle de dekoltelerini gösterdi. İncecik bir bele sahip olan Zeynep Atılgan’a hayranlarıysa “Bununki belse benimki ne” dedi!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin öne çıkan isimlerinden biri olan ve dizide Parla karakterine hayat veren Zeynep Atılgan’ın sosyal medya paylaşımları ise nefesleri kesti. Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Parla karakteri, gündemi salladı! İşte Yargı dizisinin Parla’sı Zeynep Atılgan’ın ateş eden pozları…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Mar 2022 - 22:06 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor İletişim Ödülünde Kazananalar Perişan Oldu! Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez… mask
Survivor İletişim Ödülünde Kazananalar Perişan Oldu! Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez…
İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'nin Kazancı Dudakları Uçuklattı! "Terfi Edince Zam İstemiş" Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Bile Bu Kadar İstemiyor! mask
İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'nin Kazancı Dudakları Uçuklattı! "Terfi Edince Zam İstemiş" Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Bile Bu Kadar İstemiyor!
Acun Ilıcalı Survivor’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar! mask
Acun Ilıcalı Survivor’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar!
Şeyma Subaşı Sırılsıklam Fit Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı! mask
Şeyma Subaşı Sırılsıklam Fit Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı!
Masumlar Apartmanı Kerem Bürsin İle Finale Yürüyor! Son Bölüm İçin Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Masumlar Apartmanı Kerem Bürsin İle Finale Yürüyor! Son Bölüm İçin Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor Yasin’in Sevgilisi Uzun Bacaklarıyla Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!” mask
Survivor Yasin’in Sevgilisi Uzun Bacaklarıyla Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!”
Survivor Mert Eleme Sonrası Şok Yaşattı! İlk İşi Nisa ve Batuhan'ı Takipten Çıkardı! Ölüm Sessizliğini Bozdu! “Uyku Uyamayacaklar!” mask
Survivor Mert Eleme Sonrası Şok Yaşattı! İlk İşi Nisa ve Batuhan'ı Takipten Çıkardı! Ölüm Sessizliğini Bozdu! “Uyku Uyamayacaklar!”
Defne Samyeli Hiç Böyle Görmediniz! Göbeğine Kadar İnen Göğüs Dekoltesiyle Elbisesiyle Şov Yaptı! Minicik Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! mask
Defne Samyeli Hiç Böyle Görmediniz! Göbeğine Kadar İnen Göğüs Dekoltesiyle Elbisesiyle Şov Yaptı! Minicik Elbisesiyle Alev Alev Yaktı!
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Çağatay'ı Babalıktan Attı! O Görüntüler Seyircileri Çıldırttı! “Çocuklarımız İzliyor!” Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Çağatay'ı Babalıktan Attı! O Görüntüler Seyircileri Çıldırttı! “Çocuklarımız İzliyor!” Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor?
Survivor Sude Adayı Bıraktı, İstanbul'a Dönüyor! Milyonlar Kahkaha Attı! “Sonunda Gidiyor! Kurtulduk!” Acı Dolu Mutluluk İlk Kez Yaşanıyor… mask
Survivor Sude Adayı Bıraktı, İstanbul'a Dönüyor! Milyonlar Kahkaha Attı! “Sonunda Gidiyor! Kurtulduk!” Acı Dolu Mutluluk İlk Kez Yaşanıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor İletişim Ödülünde Kazananalar Perişan Oldu! Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez… mask
Survivor İletişim Ödülünde Kazananalar Perişan Oldu! Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez…
İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'nin Kazancı Dudakları Uçuklattı! "Terfi Edince Zam İstemiş" Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Bile Bu Kadar İstemiyor! mask
İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'nin Kazancı Dudakları Uçuklattı! "Terfi Edince Zam İstemiş" Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Bile Bu Kadar İstemiyor!
Acun Ilıcalı Survivor’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar! mask
Acun Ilıcalı Survivor’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar!
Şeyma Subaşı Sırılsıklam Fit Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı! mask
Şeyma Subaşı Sırılsıklam Fit Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı!
Masumlar Apartmanı Kerem Bürsin İle Finale Yürüyor! Son Bölüm İçin Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Masumlar Apartmanı Kerem Bürsin İle Finale Yürüyor! Son Bölüm İçin Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor Yasin’in Sevgilisi Uzun Bacaklarıyla Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!” mask
Survivor Yasin’in Sevgilisi Uzun Bacaklarıyla Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status