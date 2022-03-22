Yargı Dizisinin Parla’sı Zeynep Atılgan Yeni Pozlarıyla Beğeni Topladı! İncecik Beli, Minicik Elbiseleri… “Bununki Belse Benimki Ne?” Alev Alev…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizide Parla karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, sosyal medyada öyle paylaşımlar yapıyor ki, yürekleri hoplatıyor. Instagram’da adeta bambaşka birisi olan Zeynep Atılgan, fotoğraflarıyla ateş ediyor. İncecik belini kanıtlayan güzel oyuncu; minicik elbiseleriyle de dekoltelerini gösterdi. İncecik bir bele sahip olan Zeynep Atılgan’a hayranlarıysa “Bununki belse benimki ne” dedi!
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin öne çıkan isimlerinden biri olan ve dizide Parla karakterine hayat veren Zeynep Atılgan’ın sosyal medya paylaşımları ise nefesleri kesti. Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Parla karakteri, gündemi salladı! İşte Yargı dizisinin Parla’sı Zeynep Atılgan’ın ateş eden pozları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.