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22 Mar 2022 - 22:06

Yargı Dizisinin Parla’sı Zeynep Atılgan Yeni Pozlarıyla Beğeni Topladı! İncecik Beli, Minicik Elbiseleri… “Bununki Belse Benimki Ne?” Alev Alev…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizide Parla karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, sosyal medyada öyle paylaşımlar yapıyor ki, yürekleri hoplatıyor. Instagram’da adeta bambaşka birisi olan Zeynep Atılgan, fotoğraflarıyla ateş ediyor. İncecik belini kanıtlayan güzel oyuncu; minicik elbiseleriyle de dekoltelerini gösterdi. İncecik bir bele sahip olan Zeynep Atılgan’a hayranlarıysa “Bununki belse benimki ne” dedi!