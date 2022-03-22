- 22 Mar 2022 - 14:11 G: 22 Mar 2022 - 14:17

BİM Market'in İndirimlerine Dikkat! Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu? BİM Market Ucuz Mu? İşte Ankara BİM Market Ayçiçek Yağı Fiyatları

BİM marketleri, bu haftanın en uygun ayçiçek yağı fiyat etiketini belirlemiş bulunuyor. Sizde yağ fiyatlarında ki güncellemeleri merak ediyor ve BŞM marketlerde ki durumu merak ediyorsanız işte detaylar...

Ayçiçek yağı fiyatları yeni haftada da vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Ayçiçek yağı yüklü olan gemilerin Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle limanda kalmasının ardından artan fiyat etiketleri, gemilerin limandan geçişinin onaylanmasının ardından düşmesi beklendiği oranda düşmüyor. Buna karşılık dev bir kampanya ile müşterilerinin karşısına çıkan BİM marketleri, bu haftanın en uygun ayçiçek yağı fiyat etiketini belirlemiş bulunuyor. Peki, ayçiçek yağ fiyatları ne kadar oldu? BİM market ucuz mu? İşte Ankara BİM market ayçiçek yağı fiyatları…

22 Mar 2022 - 14:11 - Yaşam

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