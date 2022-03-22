BİM Market'in İndirimlerine Dikkat! Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu? BİM Market Ucuz Mu? İşte Ankara BİM Market Ayçiçek Yağı Fiyatları
BİM marketleri, bu haftanın en uygun ayçiçek yağı fiyat etiketini belirlemiş bulunuyor. Sizde yağ fiyatlarında ki güncellemeleri merak ediyor ve BŞM marketlerde ki durumu merak ediyorsanız işte detaylar...
Ayçiçek yağı fiyatları yeni haftada da vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Ayçiçek yağı yüklü olan gemilerin Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle limanda kalmasının ardından artan fiyat etiketleri, gemilerin limandan geçişinin onaylanmasının ardından düşmesi beklendiği oranda düşmüyor. Buna karşılık dev bir kampanya ile müşterilerinin karşısına çıkan BİM marketleri, bu haftanın en uygun ayçiçek yağı fiyat etiketini belirlemiş bulunuyor. Peki, ayçiçek yağ fiyatları ne kadar oldu? BİM market ucuz mu? İşte Ankara BİM market ayçiçek yağı fiyatları…
22 Mar 2022 - 14:11 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.