Yasak Elma Dizisinden Yıldız’ın Defteri Kapandı! Eda Ece Yeni Projesini Duyurdu; Hüngür Hüngür Ağlattı! Artık Yok…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin ayrıldığı gündemi salladı. Yeni projesini açıklayan Eda Ece, Yasak Elam hayranlarını ise hüngür hüngür ağlattı. Artık olmayacağı gündeme bomba gibi düşen Eda Ece, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yasak Elma dizisinin başrollerini Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay gibi isimlerle paylaşan Eda Ece, dizinin ilk bölümünden beri seyircinin karşısına çıkıyor. Doğal bir karaktere hayat veren Eda Ece’nin ayrılık kararı ise şok etti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.