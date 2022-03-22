Yasak Elma Dizisinden Yıldız’ın Defteri Kapandı! Eda Ece Yeni Projesini Duyurdu; Hüngür Hüngür Ağlattı! Artık Yok…

Yasak Elma dizisinin başrollerini Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay gibi isimlerle paylaşan Eda Ece, dizinin ilk bölümünden beri seyircinin karşısına çıkıyor. Doğal bir karaktere hayat veren Eda Ece’nin ayrılık kararı ise şok etti. Peki, neler oluyor?

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