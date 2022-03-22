- 22 Mar 2022 - 22:09

Survivor Batuhan’dan Küfür Şoku! Acun Ilıcalı Sinirlerine Zor Hakim Oldu! Bu Son Oyun Dedi! Kameralar Anbean Kaydederken…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya, hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Yarışmada küfür kıyameti koparan Batuhan Karacakaya’nın Acun Ilıcalı tarafından uyarıldığı gündeme bomba gibi düştü. Kameralar anbean kaydederken ağız dolusu hakaretlerde bulunan Survivor Batuhan’a izleyenler ise “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler takımı yine bir dokunulmazlık yarışını kaybederken; Gönüllüler takımı ise hem yemeklerini yemiş hem de kendilerini korumaya almışlardı. Yeni bölüm fragmanında ise küfür kıyametin koptuğu resmen görüldü! Batuhan Karacakaya’nın ağızlara alınmayacak sözler söylemesi, hayranlarının bile tepki yağdırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Mar 2022 - 22:09 Ankara- Yaşam

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