Survivor Batuhan’dan Küfür Şoku! Acun Ilıcalı Sinirlerine Zor Hakim Oldu! Bu Son Oyun Dedi! Kameralar Anbean Kaydederken…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler takımı yine bir dokunulmazlık yarışını kaybederken; Gönüllüler takımı ise hem yemeklerini yemiş hem de kendilerini korumaya almışlardı. Yeni bölüm fragmanında ise küfür kıyametin koptuğu resmen görüldü! Batuhan Karacakaya’nın ağızlara alınmayacak sözler söylemesi, hayranlarının bile tepki yağdırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!