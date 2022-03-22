Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih’ten Acun Ilıcalı’ya Sert Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Nerenin Çocuğu Bu!”
Acun Medya tarafından işten kovulduğu iddia eden Semih Öztürk, konuyla ilgili sessizliğini korumayaysa devam ediyor. Ancak, Kurretülayn Matur’un yaptığı o son paylaşımı oldukça ses getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar...
Survivor Ekstra yorumcusu olan ve geçmişte katıldığı yarışma programları ile tanınan Semih Öztürk’ün programdan ayrılmasının ardından sular durulmuyor. Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un yapmış olduğu bir paylaşım sonrasında Acun Medya tarafından işten kovulduğu iddia eden Semih Öztürk, konuyla ilgili sessizliğini korumayaysa devam ediyor. Ancak, Kurretülayn Matur’un yaptığı o son paylaşımdaki Acun Ilıcalı’ya olan o gönderme, sosyal medya fenomeninin sessizliğini bir kez daha koruyamadığını gösteriyor! Peki, Survivor Ekstra’dan Semih neden ayrıldı? Survivor Ekstra Semih ile Acun Ilıcalı arasında ne yaşandı? İşte, detaylar…
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22 Mar 2022 - 15:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.