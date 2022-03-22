Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyamet Koptu! Senarist Ayrılığa İmzasını Attı; Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak! Türkan ve Somer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te seyircilerin beklemeyeceği bir hamle geldi. Senarist ayrılığa imzasını atması seyircileri şimdiden gözyaşları içerisinde bıraktı. Türkan ve Somer’in birbirine aşık olmasını bekleyen seyirciye öyle bir tokat geldi ki, her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarını sallıyor. Sessiz sedasız reytinglerde ilk sıraya oturan Üç Kız Kardeş dizisindeki yaşananlar seyircinin adeta kanını dondurdu. İlk bölümleriyle büyük beğeni toplayan Üç Kız Kardeş için öyle bir ayrılık kararı verildi ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.