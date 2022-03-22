Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Mar 2022 - 15:26

Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyamet Koptu! Senarist Ayrılığa İmzasını Attı; Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak! Türkan ve Somer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te seyircilerin beklemeyeceği bir hamle geldi. Senarist ayrılığa imzasını atması seyircileri şimdiden gözyaşları içerisinde bıraktı. Türkan ve Somer’in birbirine aşık olmasını bekleyen seyirciye öyle bir tokat geldi ki, her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…