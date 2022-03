Survivor Batuhan’ın Büyük Aşkı Adadan Çıktı! Kaşla Göz Arasında Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… Tüm Laflarını Yuttu!

Bir süredir Mert Öcal ile arasında yaşanılan gerginlikler ile gündemlerden düşmeyen Batuhan Karacakaya’nın katıldığı Survivor All Star 2022 yarışmasında aşkı bulduğu iddia edildi. Gönüllüler takımında yer alan bir güzele gönlünü kaptırdığı iddia edilen Batuhan Karacakaya, Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyicilerini bir hayli şaşırttı. Öte yandan Survivor All Star 2022 izleyicileri çıkan bu aşk dedikodularının ardından ilginç bir yorumda bulundu! Peki, Survivor Batuhan’ın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Survivor Batuhan, Yağmur Banda ile mi birlikte? İşte, detaylar…