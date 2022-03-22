Üç Kuruş Dizisine Sonunda O İsim Geliyor! Hayranları Havalara Uçacak; Herkes Halaya Başlayacak! Gümbür Gümbür…
Bir süredir ekranlara iddialı başlamasına rağmen düşen reytingleri ile mücadele etmek zorunda kalan Üç Kuruş dizisi, reytinglerde zirveye oturacak çözümü buldu. Yeni bir oyuncu transferi için düğmeye basmış olan Üç Kuruş dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Bir süredir ekranlara iddialı başlamasına rağmen düşen reytingleri ile mücadele etmek zorunda kalan Üç Kuruş dizisi, reytinglerde zirveye oturacak çözümü buldu. Yeni bir oyuncu transferi için düğmeye basmış olan Üç Kuruş dizisi, Çukur dizisinin en sevilen isimlerinden biri kadrosuna dahil edeceğinin sinyalini verdi. Ekranlara gelen son bölümünün ardından yeni oyuncusu ile birlikte sete girmiş olan Üç Kuruş dizisinin yeni transferini görenler ise, şaşırmadan edemedi! Peki, Üç Kuruş dizisinde neler oluyor? Üç Kuruş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kuruş dizisinin yeni oyuncusu kim? İşte, detaylar…
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22 Mar 2022 - 15:33 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.