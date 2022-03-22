- 22 Mar 2022 - 15:33 G: 22 Mar 2022 - 15:37

Üç Kuruş Dizisine Sonunda O İsim Geliyor! Hayranları Havalara Uçacak; Herkes Halaya Başlayacak! Gümbür Gümbür…

Bir süredir ekranlara iddialı başlamasına rağmen düşen reytingleri ile mücadele etmek zorunda kalan Üç Kuruş dizisi, reytinglerde zirveye oturacak çözümü buldu. Yeni bir oyuncu transferi için düğmeye basmış olan Üç Kuruş dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Bir süredir ekranlara iddialı başlamasına rağmen düşen reytingleri ile mücadele etmek zorunda kalan Üç Kuruş dizisi, reytinglerde zirveye oturacak çözümü buldu. Yeni bir oyuncu transferi için düğmeye basmış olan Üç Kuruş dizisi, Çukur dizisinin en sevilen isimlerinden biri kadrosuna dahil edeceğinin sinyalini verdi. Ekranlara gelen son bölümünün ardından yeni oyuncusu ile birlikte sete girmiş olan Üç Kuruş dizisinin yeni transferini görenler ise, şaşırmadan edemedi! Peki, Üç Kuruş dizisinde neler oluyor? Üç Kuruş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kuruş dizisinin yeni oyuncusu kim? İşte, detaylar…

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22 Mar 2022 - 15:33 - Dizi Haberleri

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