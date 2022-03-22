Safiye Soyman Skandal Haber! Faik Öztürk’ten Aldatma Haberi Geldi, Yer Gök İnledi! Meğer İkili… “Yok Artık”
Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında konuşulan iddialara göre, Faik Öztürk’ün Safiye Soyman’ı aldattığı iddia edildi. İşte şov dünyasının sevilen isimlerinin aldatma haberleri ile ilgili detaylar haberimizde...
Yıllardır birlikte olan ve aralarındaki uyum ile magazin dünyasının en örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ten hayranlarını üzecek haber geldi. Beyaz TV ekranlarından yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında konuşulan iddialara göre, Faik Öztürk’ün Safiye Soyman’ı aldattığı iddia edildi. Konuyla ilgili Safiye Soyman’ın ne diyeceği merak ile beklenirken; ortaya atılan iddiaya dair de sır perdesi aralanmaya başladı. Peki, Safiye Soyman ile Faik Öztürk ayrıldı mı? Safiye Soyman aldatıldı mı? İşte, detaylar…
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22 Mar 2022 - 15:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.