Safiye Soyman Skandal Haber! Faik Öztürk’ten Aldatma Haberi Geldi, Yer Gök İnledi! Meğer İkili… “Yok Artık”

Yıllardır birlikte olan ve aralarındaki uyum ile magazin dünyasının en örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ten hayranlarını üzecek haber geldi. Beyaz TV ekranlarından yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında konuşulan iddialara göre, Faik Öztürk’ün Safiye Soyman’ı aldattığı iddia edildi. Konuyla ilgili Safiye Soyman’ın ne diyeceği merak ile beklenirken; ortaya atılan iddiaya dair de sır perdesi aralanmaya başladı. Peki, Safiye Soyman ile Faik Öztürk ayrıldı mı? Safiye Soyman aldatıldı mı? İşte, detaylar…

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