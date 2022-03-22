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22 Mar 2022 - 15:58

Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğer Canlı Yayını Yaktı Yıktı! O Yarışmacı İçin Dedikleri… “Ben Utanırdım!” Sosyal Medya Ayağa Kalktı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için yorumlarda bulunan Panorama ekibi sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen isim o Survivor yarışmacısı için öyle bir açıklama yaptı ki, ağızlar açık kaldı. “Ben utanırdım” yorumunda bulunarak sözlerine başlayan Hakan Hatipoğlu, sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…