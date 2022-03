Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğer Canlı Yayını Yaktı Yıktı! O Yarışmacı İçin Dedikleri… “Ben Utanırdım!” Sosyal Medya Ayağa Kalktı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Gökhan Özdemir, İhsan Tarkan ve Kübra Açıl, sözleriyle gündemi salladı. Survivor’da bulunan bir yarışmacı hakkında “Ben onun yerinde olsam utanırdım o sözleri demeye” yorumunda bulunan Hakan Hatipoğlu, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

