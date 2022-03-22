Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğer Canlı Yayını Yaktı Yıktı! O Yarışmacı İçin Dedikleri… “Ben Utanırdım!” Sosyal Medya Ayağa Kalktı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için yorumlarda bulunan Panorama ekibi sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen isim o Survivor yarışmacısı için öyle bir açıklama yaptı ki, ağızlar açık kaldı. “Ben utanırdım” yorumunda bulunarak sözlerine başlayan Hakan Hatipoğlu, sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Gökhan Özdemir, İhsan Tarkan ve Kübra Açıl, sözleriyle gündemi salladı. Survivor’da bulunan bir yarışmacı hakkında “Ben onun yerinde olsam utanırdım o sözleri demeye” yorumunda bulunan Hakan Hatipoğlu, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.