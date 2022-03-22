Ramo Dizisinin Sibel’i Esra Bilgiç Hem Açıldı, Hem Kapandı! Leoparlı Braletiyle Yaptığı Olay Yarattı! “Para İçin Her Şeyi Yaparsınız!”
Show TV Ekranlarına bir dönem damgasını vurmuş olan Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, hem açıldı, hem de kapandı. Leopar desenli sütyenini hem kapatan hem de açan Esra Bilgiç, sosyal medyada adeta topa tutuldu. Birçok kişi ise “Para için yapmayacağınız şey yok. Bari şu ceketi çıkart” yorumları yapıldı. Gündemi sallayan Esra Bilgiç, hayranlarından tepki üzerine tepki topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakterine hayat veren Esra Bilgiç hayranlarını şaşırtmıştı. Dizisinin bitmesiyle birlikte farklı projelere yönelen Esra Bilgiç, bir iç çamaşır reklamında yer alınca ortalık karıştı. Özellikle yurt dışındaki hayranları gördükleri karşısında ne diyeceğini şaşırır hale geldi. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.