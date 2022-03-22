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22 Mar 2022 - 16:27

Ramo Dizisinin Sibel’i Esra Bilgiç Hem Açıldı, Hem Kapandı! Leoparlı Braletiyle Yaptığı Olay Yarattı! “Para İçin Her Şeyi Yaparsınız!”

Show TV Ekranlarına bir dönem damgasını vurmuş olan Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, hem açıldı, hem de kapandı. Leopar desenli sütyenini hem kapatan hem de açan Esra Bilgiç, sosyal medyada adeta topa tutuldu. Birçok kişi ise “Para için yapmayacağınız şey yok. Bari şu ceketi çıkart” yorumları yapıldı. Gündemi sallayan Esra Bilgiç, hayranlarından tepki üzerine tepki topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…