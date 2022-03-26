Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Olay! Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi başarılı ve kaliteli isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi seyircileri ekranlara kilitliyor. Henüz sadece birkaç bölümü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde unutulmaz bir karakter olan Rüçhan Hanım’ın sonu ise felaket oldu! Ölümünü duyanlar şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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