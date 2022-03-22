- 22 Mar 2022 - 16:48 G: 22 Mar 2022 - 16:50

Üç Kız Kardeş Dizisinde Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Rüçhan Hanım karakterine hayat veren Veda Yurtsever, sosyal medyayı sallıyor. Dizide kötü bir karakteri canlandıran Yurtsever, gözü bile kırpmadan oyunculuğunu sergilemesi şok ediyor. Üç Kız Kardeş’te Rüçhan Hanım’ın sonuysa ondan nefret edenlerin bile yüreklerini sızım sızım sızlattı. Mide bulandırıcı eziyetleriyle Türkan’ı yerden yere vuran Rüçhan Hanım’ın ölümü titretti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi başarılı ve kaliteli isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi seyircileri ekranlara kilitliyor. Henüz sadece birkaç bölümü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde unutulmaz bir karakter olan Rüçhan Hanım’ın sonu ise felaket oldu! Ölümünü duyanlar şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Mar 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

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