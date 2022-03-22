Müge Anlı’da Şok Cinayet! 71 Yaşındaki Dursun Zehir’i Torunu Kerim Bekir Mi Öldürdü? Herkes O İsimden Şüpheleniyor…
22 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programında öyle anlar ekranlara geldi ki görenler gözlerine inanamadı. 71 yaşındaki Dursun Zehir’in akıl almaz cinayeti resmen kan dondurdu. İşte, detaylar…
Müge anlı ile Tatlı Sert programında öyle anlar ekranlara geldi ki görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemiyordu. Tam 5 aydır Trabzon ve Rize arasında bir yolda kayıp olan 71 yaşındaki Dursun Zehir’in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Cinayetten şüpheleniliyor olması akıllarda birçok soru işaretini meydana getirdi. Kerim, amcasını dövdürmek mi istedi, neden istedi? Hareketleri ile canlı yayında her an şüpheleri üzerine toplayan torun Kerim için iddialar peş peşe gelmeye devam ediyor.
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22 Mar 2022 - 17:48 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.