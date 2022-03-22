- 22 Mar 2022 - 17:48 G: 22 Mar 2022 - 17:51

Müge Anlı’da Şok Cinayet! 71 Yaşındaki Dursun Zehir’i Torunu Kerim Bekir Mi Öldürdü? Herkes O İsimden Şüpheleniyor…

22 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programında öyle anlar ekranlara geldi ki görenler gözlerine inanamadı. 71 yaşındaki Dursun Zehir’in akıl almaz cinayeti resmen kan dondurdu. İşte, detaylar…

Müge anlı ile Tatlı Sert programında öyle anlar ekranlara geldi ki görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemiyordu. Tam 5 aydır Trabzon ve Rize arasında bir yolda kayıp olan 71 yaşındaki Dursun Zehir’in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Cinayetten şüpheleniliyor olması akıllarda birçok soru işaretini meydana getirdi. Kerim, amcasını dövdürmek mi istedi, neden istedi? Hareketleri ile canlı yayında her an şüpheleri üzerine toplayan torun Kerim için iddialar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Devamı Diğer Sayfada!

22 Mar 2022 - 17:48 - Müge Anlı Haberleri

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Müge Anlı’da Şok Cinayet! 71 Yaşındaki Dursun Zehir’i Torunu Kerim Bekir Mi Öldürdü? Herkes O İsimden Şüpheleniyor… mask
Müge Anlı’da Şok Cinayet! 71 Yaşındaki Dursun Zehir’i Torunu Kerim Bekir Mi Öldürdü? Herkes O İsimden Şüpheleniyor…
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