Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Mar 2022 - 17:56

Survivor Mert’in Eski Aşkı Makbule’den Skandal Gönderme! Mert Öcal’ın Elenmesinden Sonra Sağlı Sollu Saldırdı! “Kapandı Eski Yara!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da olaylar bitmek nedir bilmiyor! Mert Öcal’ın Sude Burcu’yla bir olarak aldattığı Makbule Şakalakoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Mert Öcal’ın elenmesinin ardından öyle bir paylaşım yaptı ki, sağlı sollu saldırdığı görüldü! İşte “Kapandı eski yara” diyen Makbule Şakalakoğlu’nun skandal göndermesi…