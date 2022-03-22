Survivor Mert’in Eski Aşkı Makbule’den Skandal Gönderme! Mert Öcal’ın Elenmesinden Sonra Sağlı Sollu Saldırdı! “Kapandı Eski Yara!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da olaylar bitmek nedir bilmiyor! Mert Öcal’ın Sude Burcu’yla bir olarak aldattığı Makbule Şakalakoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Mert Öcal’ın elenmesinin ardından öyle bir paylaşım yaptı ki, sağlı sollu saldırdığı görüldü! İşte “Kapandı eski yara” diyen Makbule Şakalakoğlu’nun skandal göndermesi…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa’nın en yakını Makbule, iddialara göre yarışma başlamadan önce Mert Öcal’la yakınlaşmış ve sevgili olmuştu. Survivor yarışmasında aldatıldığını öğrenen Makbule, Mert Öcal’ı takipten çıkmıştı. Aylarca sessiz kalan Makbule Şakalakoğlu öyle bir paylaşım yaptı ki, yer gök sallandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.