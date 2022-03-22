Buse Varol’un Instagram Kazancı Dudak Uçuklattı! Banka Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Tek Bir Paylaşımda En Az… “Benim 1 Ayım 2 Hafta!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un sadece Instagram üzerinden yapmış olduğu paylaşımların kazancı dudakları uçuklattı. Banka hesabı kuyumcu kasasına benzetilirken; tek bir paylaşımdan kazandığı paranın ise servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Birçok kişi ise “Benim bir ayım bile 2 hafta” yorumlarında bulunarak tepkide bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Özel hayatıyla gündemin konusu olan Buse Varol, sosyal medyada ise paylaşımlar yapıyor. İsmi boşanma dedikodularına bile karıştığı dönemde paylaşımlar yaparak kazanç sağlamaya devam eden Buse Varol’un aldığı paraları duyanlar şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.