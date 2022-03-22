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22 Mar 2022 - 18:23

Buse Varol’un Instagram Kazancı Dudak Uçuklattı! Banka Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Tek Bir Paylaşımda En Az… “Benim 1 Ayım 2 Hafta!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un sadece Instagram üzerinden yapmış olduğu paylaşımların kazancı dudakları uçuklattı. Banka hesabı kuyumcu kasasına benzetilirken; tek bir paylaşımdan kazandığı paranın ise servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Birçok kişi ise “Benim bir ayım bile 2 hafta” yorumlarında bulunarak tepkide bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…