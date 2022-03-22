Volkswagen SUV’dan Dev Kampanya! Böyle Bir Fiyat Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Mart İndirimlerine Yetişen Araç Sahibi Olacak…
Koronavirüs salgınından çip krizine, Rusya Ukrayna Savaşından ekonomik krize kadar birçok sorun araç alım güçlerinin en aza inmesine neden oldu. Otomobil sektörünün ciddi anlamda duraksama dönemine girdiği bu süreçlerde Volkswagen yaptı yine yapacağını. Öyle bir indirim yaptı ki görenlerin dudakları uçuklayacak. İşte, o detaylar…
Ülkemizde sıfır araç ve ikinci el araç piyasası adeta çöktü. Kimse bu kadar fahiş fiyat artışları beklemezken ülkemizde meydana gelen olaylar zincirlemesi adeta araç almanın çok zor olmasına neden oldu.
Ülkemizin en favori araçlarından bir tanesi haline gelen Volkswagen SUV öyle indirimlerle geldi ki görenler resmen şok üstüne şok yaşadı. Bu kadar indirim olmasını kimse beklemiyordu. Bir anda meydana gelen indirimler araçsız vatandaş kalmasına engel olacak.
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22 Mar 2022 - 18:31 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.