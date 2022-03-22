- 22 Mar 2022 - 18:31 G: 22 Mar 2022 - 18:33

Volkswagen SUV’dan Dev Kampanya! Böyle Bir Fiyat Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Mart İndirimlerine Yetişen Araç Sahibi Olacak…

Koronavirüs salgınından çip krizine, Rusya Ukrayna Savaşından ekonomik krize kadar birçok sorun araç alım güçlerinin en aza inmesine neden oldu. Otomobil sektörünün ciddi anlamda duraksama dönemine girdiği bu süreçlerde Volkswagen yaptı yine yapacağını. Öyle bir indirim yaptı ki görenlerin dudakları uçuklayacak. İşte, o detaylar…

Ülkemizde sıfır araç ve ikinci el araç piyasası adeta çöktü. Kimse bu kadar fahiş fiyat artışları beklemezken ülkemizde meydana gelen olaylar zincirlemesi adeta araç almanın çok zor olmasına neden oldu.

Ülkemizin en favori araçlarından bir tanesi haline gelen Volkswagen SUV öyle indirimlerle geldi ki görenler resmen şok üstüne şok yaşadı. Bu kadar indirim olmasını kimse beklemiyordu. Bir anda meydana gelen indirimler araçsız vatandaş kalmasına engel olacak.

Devamı Diğer Sayfada!

22 Mar 2022 - 18:31 - Teknoloji

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