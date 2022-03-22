Volkswagen SUV’dan Dev Kampanya! Böyle Bir Fiyat Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Mart İndirimlerine Yetişen Araç Sahibi Olacak…

Ülkemizde sıfır araç ve ikinci el araç piyasası adeta çöktü. Kimse bu kadar fahiş fiyat artışları beklemezken ülkemizde meydana gelen olaylar zincirlemesi adeta araç almanın çok zor olmasına neden oldu.

Ülkemizin en favori araçlarından bir tanesi haline gelen Volkswagen SUV öyle indirimlerle geldi ki görenler resmen şok üstüne şok yaşadı. Bu kadar indirim olmasını kimse beklemiyordu. Bir anda meydana gelen indirimler araçsız vatandaş kalmasına engel olacak.

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