- 22 Mar 2022 - 18:42 G: 22 Mar 2022 - 18:44

Migros Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim! Salı Sallanır Dedi, Fiyatları Devirdi! 1 litre, 2 litre, 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları…

Ekonomik kriz hız kesmeden ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken dev market zinciri Migros adeta tüm marketlere kepenk indirtecek hareketi ile öne çıktı. Ayçiçek yağı için öyle indirimler yaptı ki görenler gözlerine inanamayacak. Kampanya üstüne kampanya resmen yüz güldürmeye başladı. İşte, detaylar…

Ekonomik krizin ülkemizde en çok da gıda sektöründe etkisini göstermesi vatandaşların şok üstüne şok yaşamasına neden oldu. Resmen her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyandığımız bu süreçlerde Migros resmen Ayçiçek yağı piyasasını alt üst edecek indirimler sundu.

Bu sefer fiyatlarda öyle bir dip seviyeler meydana geldi ki rakipleri ne yapacağını bilemedi. Ayçiçek yağı fiyatlarında akıl almaz bir şekilde meydana gelen dalgalanmalı hareketler vatandaşların Migros şubelerine koşmasına neden oldu.

Devamı Diğer Sayfada!

22 Mar 2022 - 18:42 - Ekonomi

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