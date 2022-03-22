Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Üzerine Yapışan Açık Seçik Spor Kıyafetleriyle Alev Alev Yaktı! “Hüsnü Görse Kalpten Gider!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da 15 sezon boyunca yer alan ve Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, yürekleri hoplattı. Üzerine yapışan dekolteli kıyafetleriyle nefesleri kesen Yüsra Geyik’e hayranları ise “Hüsnü görse kalpten gider” yorumlarında bulundular. İşte Arka Sokaklar’ın efsane oyuncusundan gelen o pozlar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan Yüsra Geyik daha sonra ise Camdaki Kız dizisinde yer almıştı. Sosyal medya hesabından yürek hoplatan pozlara yer veren Yüsra Geyik hayranlarını alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.