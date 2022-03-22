- 22 Mar 2022 - 22:33

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Üzerine Yapışan Açık Seçik Spor Kıyafetleriyle Alev Alev Yaktı! “Hüsnü Görse Kalpten Gider!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da 15 sezon boyunca yer alan ve Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, yürekleri hoplattı. Üzerine yapışan dekolteli kıyafetleriyle nefesleri kesen Yüsra Geyik’e hayranları ise “Hüsnü görse kalpten gider” yorumlarında bulundular. İşte Arka Sokaklar’ın efsane oyuncusundan gelen o pozlar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan Yüsra Geyik daha sonra ise Camdaki Kız dizisinde yer almıştı. Sosyal medya hesabından yürek hoplatan pozlara yer veren Yüsra Geyik hayranlarını alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Mar 2022 - 22:33 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ramo Dizisinin Sibel’i Esra Bilgiç Hem Açıldı, Hem Kapandı! Leoparlı Braletiyle Yaptığı Olay Yarattı! “Para İçin Her Şeyi Yaparsınız!” mask
Ramo Dizisinin Sibel’i Esra Bilgiç Hem Açıldı, Hem Kapandı! Leoparlı Braletiyle Yaptığı Olay Yarattı! “Para İçin Her Şeyi Yaparsınız!”
Buse Varol’un Instagram Kazancı Dudak Uçuklattı! Banka Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Tek Bir Paylaşımda En Az… “Benim 1 Ayım 2 Hafta!” mask
Buse Varol’un Instagram Kazancı Dudak Uçuklattı! Banka Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Tek Bir Paylaşımda En Az… “Benim 1 Ayım 2 Hafta!”
Kardeşlerim Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Asiye’de Doruk’ta... Yapımcı Kararını ATV’yle Verdi! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… mask
Kardeşlerim Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Asiye’de Doruk’ta... Yapımcı Kararını ATV’yle Verdi! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak…
Camdaki Kız Dizisinde Kötü Kara Yazısı Belli Oldu! Adil’den Sonra Mezara Gidecek İsimler Belli Oldu! Yürek Yetmeyecek… mask
Camdaki Kız Dizisinde Kötü Kara Yazısı Belli Oldu! Adil’den Sonra Mezara Gidecek İsimler Belli Oldu! Yürek Yetmeyecek…
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk Olayı Kapanmadı! Acun Ilıcalı’ya Dozu Aşan Sert Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Nerenin Çocuğu Bu!” mask
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk Olayı Kapanmadı! Acun Ilıcalı’ya Dozu Aşan Sert Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Nerenin Çocuğu Bu!”
Survivor'da 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım İfşa Oldu! mask
Survivor'da 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım İfşa Oldu!
Survivor Batuhan’dan Küfür Şoku! Acun Ilıcalı Sinirlerine Zor Hakim Oldu! Bu Son Oyun Dedi! Kameralar Anbean Kaydederken… mask
Survivor Batuhan’dan Küfür Şoku! Acun Ilıcalı Sinirlerine Zor Hakim Oldu! Bu Son Oyun Dedi! Kameralar Anbean Kaydederken…
Yargı Dizisinin Parla’sı Zeynep Atılgan Yeni Pozlarıyla Beğeni Topladı! İncecik Beli, Minicik Elbiseleri… “Bununki Belse Benimki Ne?” Alev Alev… mask
Yargı Dizisinin Parla’sı Zeynep Atılgan Yeni Pozlarıyla Beğeni Topladı! İncecik Beli, Minicik Elbiseleri… “Bununki Belse Benimki Ne?” Alev Alev…
Survivor İletişim Ödülünde Kazananalar Perişan Oldu! Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez… mask
Survivor İletişim Ödülünde Kazananalar Perişan Oldu! Her Şey Yerle Bir Oldu! Kazanan Takım İfşa Edildi! Böylesi İlk Kez…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Benzin, LPG ve Motorine’de Dev İndirim! 22 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar? mask
Ankara Benzin, LPG ve Motorine’de Dev İndirim! 22 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar?
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Üzerine Yapışan Açık Seçik Spor Kıyafetleriyle Alev Alev Yaktı! “Hüsnü Görse Kalpten Gider!” mask
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Üzerine Yapışan Açık Seçik Spor Kıyafetleriyle Alev Alev Yaktı! “Hüsnü Görse Kalpten Gider!”
Migros Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim! Salı Sallanır Dedi, Fiyatları Devirdi! 1 litre, 2 litre, 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
Migros Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim! Salı Sallanır Dedi, Fiyatları Devirdi! 1 litre, 2 litre, 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Volkswagen SUV’dan Dev Kampanya! Böyle Bir Fiyat Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Mart İndirimlerine Yetişen Araç Sahibi Olacak… mask
Volkswagen SUV’dan Dev Kampanya! Böyle Bir Fiyat Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Mart İndirimlerine Yetişen Araç Sahibi Olacak…
Buse Varol’un Instagram Kazancı Dudak Uçuklattı! Banka Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Tek Bir Paylaşımda En Az… “Benim 1 Ayım 2 Hafta!” mask
Buse Varol’un Instagram Kazancı Dudak Uçuklattı! Banka Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Tek Bir Paylaşımda En Az… “Benim 1 Ayım 2 Hafta!”
Survivor Mert’in Eski Aşkı Makbule’den Skandal Gönderme! Mert Öcal’ın Elenmesinden Sonra Sağlı Sollu Saldırdı! “Kapandı Eski Yara!” mask
Survivor Mert’in Eski Aşkı Makbule’den Skandal Gönderme! Mert Öcal’ın Elenmesinden Sonra Sağlı Sollu Saldırdı! “Kapandı Eski Yara!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status