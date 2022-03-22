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22 Mar 2022 - 22:33

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Üzerine Yapışan Açık Seçik Spor Kıyafetleriyle Alev Alev Yaktı! “Hüsnü Görse Kalpten Gider!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da 15 sezon boyunca yer alan ve Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, yürekleri hoplattı. Üzerine yapışan dekolteli kıyafetleriyle nefesleri kesen Yüsra Geyik’e hayranları ise “Hüsnü görse kalpten gider” yorumlarında bulundular. İşte Arka Sokaklar’ın efsane oyuncusundan gelen o pozlar…