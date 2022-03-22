Ankara Benzin, LPG ve Motorine’de Dev İndirim! 22 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar?

Ülkemizde meydana gelen ekonomik kriz hız kesmeden artış göstermeye devam ederken Rusya ve Ukrayna savaşının da baş göstermesi vatandaşların ciddi anlamda olumsuz etkilenmesine neden oldu. Küresel bazlı meydana gelen kriz karşısına gıda sektörü kadar yakıt sektörü de olumsuz etkilendi.

Üst üste gelen zamlar ardından vatandaşlar ne yapacakları konusunda isyan etmeye başlarken gelen indirim haberleri bir nebze de olsa yüz güldürdü. Ankara meydana gelen indirimler ardından vatandaşlar ne kadar fiyatlar ile yakıt alabileceklerini merak eder hale geldi. Güncel fiyat listesi de yayınlandı.

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