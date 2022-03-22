Ankara Benzin, LPG ve Motorine’de Dev İndirim! 22 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar?
2022 yılında peş peşe gelen zam haberlerinden sonra vatandaşlar artık isyan etmeye başladılar. Son dört beş aylık süreçte resmen yakıtların kat be kat artış göstermeye başlaması vatandaşların ne yapacaklarını bilemez hale geldiler. Fakat öyle bir indirim haberi geldi ki görenler şaşkına döndü. İşte, detaylar…
Ülkemizde meydana gelen ekonomik kriz hız kesmeden artış göstermeye devam ederken Rusya ve Ukrayna savaşının da baş göstermesi vatandaşların ciddi anlamda olumsuz etkilenmesine neden oldu. Küresel bazlı meydana gelen kriz karşısına gıda sektörü kadar yakıt sektörü de olumsuz etkilendi.
Üst üste gelen zamlar ardından vatandaşlar ne yapacakları konusunda isyan etmeye başlarken gelen indirim haberleri bir nebze de olsa yüz güldürdü. Ankara meydana gelen indirimler ardından vatandaşlar ne kadar fiyatlar ile yakıt alabileceklerini merak eder hale geldi. Güncel fiyat listesi de yayınlandı.
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22 Mar 2022 - 22:33 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.