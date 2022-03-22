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22 Mar 2022 - 22:31

Camdaki Kız Dizisinde Kötü Kara Yazısı Belli Oldu! Adil’den Sonra Mezara Gidecek İsimler Belli Oldu! Yürek Yetmeyecek…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Feride’nin ölümü beklenirken Koroğlu ailesini yıkacak bir ölümün yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Feride’den önce o ismin diziden ayrılacak olması ise yürekleri yaktı yıktı. Adil’den sonra mezara girecek isim belli olurken; ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…