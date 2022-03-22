Camdaki Kız Dizisinde Kötü Kara Yazısı Belli Oldu! Adil’den Sonra Mezara Gidecek İsimler Belli Oldu! Yürek Yetmeyecek…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Feride’nin ölümü beklenirken Koroğlu ailesini yıkacak bir ölümün yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Feride’den önce o ismin diziden ayrılacak olması ise yürekleri yaktı yıktı. Adil’den sonra mezara girecek isim belli olurken; ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarını sallıyor. Dikkatleri üzerine çeken Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Adil Bey, Nalan’ın gözleri önünde hayatını sonlandırmıştı. Adil’den sonra o isminde diziye ölerek veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.