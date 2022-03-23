Ankara Simidi mi? İzmir gevrek mi? Hangisi Güzel, Hangisi Doğru?
Son yıllarda en çok tartışılan konulardan bir tanesi Ankara simidi mi İzmir gevreği mi sorusu yeniden gündemde yer almaya başladı. Herkes kendi iline ait olduğunu savunurken Ankara simidi mi, İzmir gevreği mi sorusu gündemi sarsmaya başladı. İşte, o detaylar…
Simit mi gevrek mi sorusu merak edilmeye başlandı. Son yılların en çok tartışma konusu haline gelen simit mi gevrek mi bir türlü netlik kazanmıyor.
İzmir halkı kendisinin simitlerinin daha güzel olduğunu savunurken Ankara halkı da kendisine ait olduğunu savunmaktadır. Bu sorunun yanıtları merak edilirken sonunda netlik kazanmaya başladı.
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23 Mar 2022 - 11:46 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.