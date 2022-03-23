- 23 Mar 2022 - 11:46 G: 23 Mar 2022 - 11:48

Ankara Simidi mi? İzmir gevrek mi? Hangisi Güzel, Hangisi Doğru?

Son yıllarda en çok tartışılan konulardan bir tanesi Ankara simidi mi İzmir gevreği mi sorusu yeniden gündemde yer almaya başladı. Herkes kendi iline ait olduğunu savunurken Ankara simidi mi, İzmir gevreği mi sorusu gündemi sarsmaya başladı. İşte, o detaylar…

Simit mi gevrek mi sorusu merak edilmeye başlandı. Son yılların en çok tartışma konusu haline gelen simit mi gevrek mi bir türlü netlik kazanmıyor.

İzmir halkı kendisinin simitlerinin daha güzel olduğunu savunurken Ankara halkı da kendisine ait olduğunu savunmaktadır. Bu sorunun yanıtları merak edilirken sonunda netlik kazanmaya başladı.

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23 Mar 2022 - 11:46 - Yeme & İçme

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