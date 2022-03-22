- 22 Mar 2022 - 23:06 G: 22 Mar 2022 - 23:09

Hangisi Doğru? Ankara Simidi Mi, İzmir Gevreği Mi?

Son yıllarda en çok tartışılan konulardan bir tanesi Ankara simidi mi İzmir gevreği mi sorusu yeniden gündemde yer almaya başladı. Herkes kendi iline ait olduğunu savunurken Ankara simidi mi, İzmir gevreği mi sorusu gündemi sarsmaya başladı. İşte, o detaylar…

Simit mi gevrek mi sorusu merak edilmeye başlandı. Son yılların en çok tartışma konusu haline gelen simit mi gevrek mi bir türlü netlik kazanmıyor.

İzmir halkı kendisinin simitlerinin daha güzel olduğunu savunurken Ankara halkı da kendisine ait olduğunu savunmaktadır. Bu sorunun yanıtları merak edilirken sonunda netlik kazanmaya başladı.

Devamı Diğer Sayfada!

22 Mar 2022 - 23:06 - Yeme & İçme

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hangisi Doğru? Ankara Simidi Mi, İzmir Gevreği Mi? mask
Hangisi Doğru? Ankara Simidi Mi, İzmir Gevreği Mi?
Ankara Benzin, LPG ve Motorine’de Dev İndirim! 22 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar? mask
Ankara Benzin, LPG ve Motorine’de Dev İndirim! 22 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar?
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Üzerine Yapışan Açık Seçik Spor Kıyafetleriyle Alev Alev Yaktı! “Hüsnü Görse Kalpten Gider!” mask
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Üzerine Yapışan Açık Seçik Spor Kıyafetleriyle Alev Alev Yaktı! “Hüsnü Görse Kalpten Gider!”
Migros Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim! Salı Sallanır Dedi, Fiyatları Devirdi! 1 litre, 2 litre, 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
Migros Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim! Salı Sallanır Dedi, Fiyatları Devirdi! 1 litre, 2 litre, 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Volkswagen SUV’dan Dev Kampanya! Böyle Bir Fiyat Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Mart İndirimlerine Yetişen Araç Sahibi Olacak… mask
Volkswagen SUV’dan Dev Kampanya! Böyle Bir Fiyat Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Mart İndirimlerine Yetişen Araç Sahibi Olacak…
Buse Varol’un Instagram Kazancı Dudak Uçuklattı! Banka Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Tek Bir Paylaşımda En Az… “Benim 1 Ayım 2 Hafta!” mask
Buse Varol’un Instagram Kazancı Dudak Uçuklattı! Banka Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Tek Bir Paylaşımda En Az… “Benim 1 Ayım 2 Hafta!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status