Hangisi Doğru? Ankara Simidi Mi, İzmir Gevreği Mi?

Simit mi gevrek mi sorusu merak edilmeye başlandı. Son yılların en çok tartışma konusu haline gelen simit mi gevrek mi bir türlü netlik kazanmıyor.

İzmir halkı kendisinin simitlerinin daha güzel olduğunu savunurken Ankara halkı da kendisine ait olduğunu savunmaktadır. Bu sorunun yanıtları merak edilirken sonunda netlik kazanmaya başladı.

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