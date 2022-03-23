Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara Elektrik Kesintisi! 23 Mart 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 23 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta içi çalışmalarını yoğunlaştıran Başkent EDAŞ, bugün Ankara’nın yedi ilçesinde çalışma gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerinin tam süresi ise, başkentliler için Başkent EDAŞ tarafından paylaşılmış bulunuyor. Peki, 23 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 23 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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