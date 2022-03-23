- 23 Mar 2022 - 14:43 G: 23 Mar 2022 - 14:54

Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara Elektrik Kesintisi! 23 Mart 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 23 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Hafta içi çalışmalarını yoğunlaştıran Başkent EDAŞ, bugün Ankara’nın yedi ilçesinde çalışma gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerinin tam süresi ise, başkentliler için Başkent EDAŞ tarafından paylaşılmış bulunuyor. Peki, 23 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 23 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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23 Mar 2022 - 14:43 - Yaşam

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