- 10 Nis 2022 - 17:46

Boyu Kısa Olup, Zekası Yüksek Olan Burçlar Hangisidir? İşte Ufak, Tefek, Kurnaz O Burçlar…

Her burcun insanı dışarıdan göründüğü kadar masum ya da iyi niyetli olmuyor. Bu listede yer alan burçlar dışarıdan bakıldığında son derece zararsız görünse de kurnazlıkları ile kandıramayacağı hiç kimseyi etrafında bile tutmuyor! Sizde adeta yer cücesi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun insanı dışarıdan göründüğü kadar masum ya da iyi niyetli olmuyor. Bu listede yer alan burçlar dışarıdan bakıldığında son derece zararsız görünse de kurnazlıkları ile kandıramayacağı hiç kimseyi etrafında bile tutmuyor! Peki, yer cücesi olan burçlar hangisidir? İşte ufak, tefek, kurnaz o burçlar…

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10 Nis 2022 - 17:46 - Yaşam

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