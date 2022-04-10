Boyu Kısa Olup, Zekası Yüksek Olan Burçlar Hangisidir? İşte Ufak, Tefek, Kurnaz O Burçlar…
Her burcun insanı dışarıdan göründüğü kadar masum ya da iyi niyetli olmuyor. Bu listede yer alan burçlar dışarıdan bakıldığında son derece zararsız görünse de kurnazlıkları ile kandıramayacağı hiç kimseyi etrafında bile tutmuyor! Sizde adeta yer cücesi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı dışarıdan göründüğü kadar masum ya da iyi niyetli olmuyor. Bu listede yer alan burçlar dışarıdan bakıldığında son derece zararsız görünse de kurnazlıkları ile kandıramayacağı hiç kimseyi etrafında bile tutmuyor! Peki, yer cücesi olan burçlar hangisidir? İşte ufak, tefek, kurnaz o burçlar…
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10 Nis 2022 - 17:46 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.