Survivor BORA Yarışmadan Elendi! Acun Medya’nın Ortaya Çıkan Fotoğrafı Her Şeyi Yerle Bir Etti! Evrim Mi, Gizem Mi, Bora Mı? 23 Mart 2022 Elenen İsim Belli Oldu...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık ve iletişim oyunu için canlarını başlarına koyan yarışmacılardan kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Uzun bir süre sonra ilk kez oyunu kazanan Ünlüler takımı, ailelerinden gelen mesajlarla hasret gidermişti. Şimdi ise büyük skandal elemenin ifşa olmasıyla çıktı. İşte yarışmaya veda eden o isim…

Survivor'da 23 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Gizem mi, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı?

Bugün oynanacak oyun ve Sms birincisinin vereceği aday ile toplamda 4 yarışmacı arasında bugün adaya veda edecek isim belirlenecek. Survivor'da büyük gün. Yarışmaya bugün bir yarışmacı daha veda ediyor. Bilindiği üzere pazartesi ve salı günü Barış ve Evrim Eleme potasına girmişti.

Bu gece oynanan Dokunulmazlık Yarışını kaybeden Ünlüler, konseyde eleme potasına gönderecek isim yazılması istendi. Bu Sonuca göre konseyden Adem ve Bora eşit oy aldığı için Eleme potasına giden isim Adem ve Bora oldu.

SMS birincisi olan Atakan son isimi belirlemesi için Acun Ilıcalısöz hakkı verdi. 5. eleme adayı ise ... oldu.

İŞTE ELEME ADAYLARI

1- Evrim - Gönüllü Takımı

2- Barış Ünlüler Takım

3- Adem Ünlüler Takım

4- Bora Ünlüler Takım

5- Gizem Ünlüler Takım

ELENEN İSİM KİM OLDU?

İşte Elenen O isim BORA oldu...

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