Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Eşeği Niğde’ye Sürdü! Türkan Her Şeyi Öğrendi; Tası Tarağı Topladı! Ortalık Yıkılıyor! Neler Olacak?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te her bölüm heyecanla geçiyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte Somer’in eşeği Niğde’ye süreceği, her şeyin çok geç olduğu gündeme bomba gibi düştü. Türkan’ın her şeyi öğrendiği görülürken; tası tarağı toplayıp babasının evine döneceği düşünülmeye başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler olacak?
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi çok kaliteli oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş’in son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Hikayesiyle ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın her şeyi öğreneceği görüldü. Resti çekeceği ve yeniden babasına döneceği bilinen Türkan, Somer’in hapı yutmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.