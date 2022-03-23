- 23 Mar 2022 - 11:23 G: 23 Mar 2022 - 11:31

Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Eşeği Niğde’ye Sürdü! Türkan Her Şeyi Öğrendi; Tası Tarağı Topladı! Ortalık Yıkılıyor! Neler Olacak?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te her bölüm heyecanla geçiyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte Somer’in eşeği Niğde’ye süreceği, her şeyin çok geç olduğu gündeme bomba gibi düştü. Türkan’ın her şeyi öğrendiği görülürken; tası tarağı toplayıp babasının evine döneceği düşünülmeye başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler olacak?

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi çok kaliteli oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş’in son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Hikayesiyle ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın her şeyi öğreneceği görüldü. Resti çekeceği ve yeniden babasına döneceği bilinen Türkan, Somer’in hapı yutmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Mar 2022 - 11:23 Ankara- Yaşam

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