Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Mar 2022 - 11:23

Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Eşeği Niğde’ye Sürdü! Türkan Her Şeyi Öğrendi; Tası Tarağı Topladı! Ortalık Yıkılıyor! Neler Olacak?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te her bölüm heyecanla geçiyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte Somer’in eşeği Niğde’ye süreceği, her şeyin çok geç olduğu gündeme bomba gibi düştü. Türkan’ın her şeyi öğrendiği görülürken; tası tarağı toplayıp babasının evine döneceği düşünülmeye başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler olacak?