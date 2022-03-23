Ankara’nın Yükselen Değeri Bağlıca!
Bağlıca’da inşa edilen ve Güvenlik Kampüsü olarak adlandırılan Milli İstihbarat Teşkilatı bölgeye taşındı ayrıca Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da taşınması bekleniyor
Son zamanlarda Ankara’da ön plana çıkan semtlerden biri olan Bağlıca hakkına konuşan Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım son yıllarda yapılan projeler ve yatırımlar ile Etimesgut Bağlıca’nın gözde semtlerden biri olduğunu kaydetti. Her geçen sene bu değerinin artacağının da belirtti.
Ankara’nın Yükselen Değeri Bağlıca
Bağlıca’da inşa edilen ve Güvenlik Kampüsü olarak adlandırılan Milli İstihbarat Teşkilatı bölgeye taşındı ayrıca Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da taşınması bekleniyor ve Ankara Üniversitesi kampüsünün bu bölgeye taşıması ,1000 yataklı Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi ile 100 Yataklı Kök Hücre Tedavi Merkezi’nin inşa edilmesi ile bölge dada da gelişecektir.
Yine bir açık hava müzesi olan Türk Tarih Müzesi ve Parkı da Bağlıca da bulunmaktadır. Bağlıca'nın modern şehircilik anlayışına uygun planlı yapılaşmasından da söz eden Yıldırım, bölgenin çok hızlı bir şekilde geliştiğini, değerlendiğini ve bu durumun yatırımcıların da dikkatini çektiğini belirtti.
“Nitelikli konuta ihtiyaç var”
Şehrin batı aksında geliştiğinin de vurgusunu yapan Erdoğan Yıldırım “Hem Türkiye’de hem de Ankara’da çok fazla yenilemeden geçmesi gereken yapı bulunuyor. Vatandaşlar da artık yeni ve donanımlı yapılara yöneldikleri için de konut açığı devam ediyor ” dedi.
23 Mar 2022 - 11:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.