Son zamanlarda Ankara’da ön plana çıkan semtlerden biri olan Bağlıca hakkına konuşan Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım son yıllarda yapılan projeler ve yatırımlar ile Etimesgut Bağlıca’nın gözde semtlerden biri olduğunu kaydetti. Her geçen sene bu değerinin artacağının da belirtti.

Ankara’nın Yükselen Değeri Bağlıca

Bağlıca’da inşa edilen ve Güvenlik Kampüsü olarak adlandırılan Milli İstihbarat Teşkilatı bölgeye taşındı ayrıca Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da taşınması bekleniyor ve Ankara Üniversitesi kampüsünün bu bölgeye taşıması ,1000 yataklı Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi ile 100 Yataklı Kök Hücre Tedavi Merkezi’nin inşa edilmesi ile bölge dada da gelişecektir.

Yine bir açık hava müzesi olan Türk Tarih Müzesi ve Parkı da Bağlıca da bulunmaktadır. Bağlıca'nın modern şehircilik anlayışına uygun planlı yapılaşmasından da söz eden Yıldırım, bölgenin çok hızlı bir şekilde geliştiğini, değerlendiğini ve bu durumun yatırımcıların da dikkatini çektiğini belirtti.

“Nitelikli konuta ihtiyaç var”

Şehrin batı aksında geliştiğinin de vurgusunu yapan Erdoğan Yıldırım “Hem Türkiye’de hem de Ankara’da çok fazla yenilemeden geçmesi gereken yapı bulunuyor. Vatandaşlar da artık yeni ve donanımlı yapılara yöneldikleri için de konut açığı devam ediyor ” dedi.