Survivor Barış Hastanelik Oldu; Raporlar Can Yakıcı… Apar Topar Türkiye Hastanelerine Gönderildi; Eleme İptal! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yürekleri yakan bir sakatlık yaşandı. Barış Murat Yağcı’nın oyun sırasında yaşadığı kaza sonucu hastanelik olduğu ve raporların hiç iç açıcı olmadığı konuşulmaya başlandı! Apar topar hastaneye kaldırılan Barış Murat Yağcı, hayranlarını gözyaşlarına boğdu! Elemenin iptal edildiği ve Barış Murat Yağcı’nın Türkiye’deki hastaneleri hızlı bir şekilde aktarıldığı sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Aylar sonra ilk kez iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımı, ailelerinden gelen mesajları okumuşlardı. Gönüllüler takımı ise Evrim’i potaya göndermişlerdi. Yeni bölüm fragmanında ise Barış’ın çığlıkları sosyal medyayı salladı. Peki, Barış Murat Yağcı’nın sağlık durumu nasıl?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.