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23 Mar 2022 - 11:50

Survivor Barış Hastanelik Oldu; Raporlar Can Yakıcı… Apar Topar Türkiye Hastanelerine Gönderildi; Eleme İptal! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yürekleri yakan bir sakatlık yaşandı. Barış Murat Yağcı’nın oyun sırasında yaşadığı kaza sonucu hastanelik olduğu ve raporların hiç iç açıcı olmadığı konuşulmaya başlandı! Apar topar hastaneye kaldırılan Barış Murat Yağcı, hayranlarını gözyaşlarına boğdu! Elemenin iptal edildiği ve Barış Murat Yağcı’nın Türkiye’deki hastaneleri hızlı bir şekilde aktarıldığı sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?