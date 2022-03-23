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23 Mar 2022 - 12:15

Kaderimin Oyunu Dizisinden Cemal Ayrılıyor Mu? “Sonunda Kurtulduk!” Yolun Sonuna Gelindi; Defteri Kapandı! Bayram Havası…

STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kaderimin Oyunu dizisinde her şey yerle bir oldu. Cemal karakterine hayat veren Akın Akınözü’nün diziden ayrılacağı sosyal medyayı sallarken; binlerce dizi izleyicisi “Sonunda kurtulduk” yorumunda bulundu. Yolun sonuna gelen Cemal, bayram havası estirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…