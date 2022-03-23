Kaderimin Oyunu Dizisinden Cemal Ayrılıyor Mu? “Sonunda Kurtulduk!” Yolun Sonuna Gelindi; Defteri Kapandı! Bayram Havası…
STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kaderimin Oyunu dizisinde her şey yerle bir oldu. Cemal karakterine hayat veren Akın Akınözü’nün diziden ayrılacağı sosyal medyayı sallarken; binlerce dizi izleyicisi “Sonunda kurtulduk” yorumunda bulundu. Yolun sonuna gelen Cemal, bayram havası estirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu ve Müfit Kayacan gibi isimlerin bulunduğu Kaderimin Oyunu, Cuma akşamlarını sallıyor. Heyecan ve tansiyonun bir an olsun eksilmediği Kaderimin oyunu dizisinde yaşananlar ise seyircide şok etkisi yaratıyor. Dizide Cemal karakterine hayat veren Akın Akınözü ise yayınlanan fragmanla birlikte diziden ayrılacağını düşündürdü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.