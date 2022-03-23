- 23 Mar 2022 - 12:58 G: 23 Mar 2022 - 13:06

Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor…

Vatandaşın canını da cebini de yakan zamlar, cüzdanları boşaltıyor! Tarım Kredi Market zamlara inat resti çekti ve cebini düşünenlerin yanında olduğunu gösterdi. Çikolatan temizlik ürünlerine kadar üründe indirim yapan Tarım Kredi Market, tuvalet kağıdını sadece 39 liraya, tavuk bonfileyi 56 liraya, bebek bezini ise sadece 54 liraya satışa çıkardığını duyurdu. BİM Market’le yarışa giren Tarım Kredi Market, rafları boşaltmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Dolar kurunun artması ve Ukrayna – Rusya arasında çıkan savaştan dolayı market ürünlerinden giyime kadar birçok ürüne zam üstüne zam gelmişti. Sadece birkaç ay içerisinde ürünlere gelen zamlar ise vatandaşı bıktırmıştı. Tarım Kredi Market ise en uygun fiyatlara ürünlerini rafa dizerek; vatandaşı düşündüğünü gösterdi. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?

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23 Mar 2022 - 12:58 Ankara- Yaşam

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Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya… mask
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya…
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