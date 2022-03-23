Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor…

Dolar kurunun artması ve Ukrayna – Rusya arasında çıkan savaştan dolayı market ürünlerinden giyime kadar birçok ürüne zam üstüne zam gelmişti. Sadece birkaç ay içerisinde ürünlere gelen zamlar ise vatandaşı bıktırmıştı. Tarım Kredi Market ise en uygun fiyatlara ürünlerini rafa dizerek; vatandaşı düşündüğünü gösterdi. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?

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