Öpüşürken Gözlerini Kapatmayan Burçlar Hangisidir? İşte Aşkı Hissetmeden Yaşayan O Burçlar...

Sadakat ve güven bir ilişkinin temel prensipleri olması gerekse de bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar içgüdüsel olarak kimseye güvenemiyor. Tam aksine her zaman bir şüphe duyan bu burçlar için öpüşürken bile gözlerini kapamak neredeyse imkansız görünüyor. Peki, öpüşürken gözlerini kapatmayan burçlar hangisidir? İşte aşkta güvensiz o burçlar...