Survivor Yarışmasını Final Yaptıracak Eleme İfşası Yayınlandı! Batuhan Mı, Ayşe Mi? Twitter Cehennemi Yaşıyor! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasında…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen All Star, hem kadrosuyla hem de parkurlarıyla seyircileri ekranlara kilitliyor. Her bölüm heyecan, tansiyon ve gerilim bir tık daha artarken; dün akşamki bölümde kazanan takımsa uzun bir süre sonra Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Evrim’i potaya göndermişti. Şimdi ise skandal ifşa sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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