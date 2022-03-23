Survivor Yarışmasını Final Yaptıracak Eleme İfşası Yayınlandı! Batuhan Mı, Ayşe Mi? Twitter Cehennemi Yaşıyor! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasında…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için ifşaların ardı arkası kesilmiyor. Yeni ifşanın ise final kapısını araladığı görüldü. Yarışmada dün akşam eleme adayı olan Evrim’in yanına Ayşe Yüksel’in ve Batuhan Karacakaya’nın eklendiğine dair iddialar Twitter’a cehennemi yaşattı. Acun Ilıcalı’nın bu ifşa karşısında ellerini kafasına koyduğu ve kara kara düşünmeye başladığı gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen All Star, hem kadrosuyla hem de parkurlarıyla seyircileri ekranlara kilitliyor. Her bölüm heyecan, tansiyon ve gerilim bir tık daha artarken; dün akşamki bölümde kazanan takımsa uzun bir süre sonra Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Evrim’i potaya göndermişti. Şimdi ise skandal ifşa sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.