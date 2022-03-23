Sadakatsiz Dizisinde Bu Akşam Derin Ölecek Mi? Melis Sezen Diziden Ayrılıyor Mu? Finali Görmeden, Yeni Projeye...
Sadakatsiz dizisinden Melis Sezen’in diziden ayrılıp ayrılmayacağıysa büyük bir merak konusu haline gelmiş bulunuyor. Sizde Melis Sezen ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Sadakatsiz dizisi, bir süredir final yapacağı iddiaları ile gündemler düşmüyor. Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk’un ifadeleri finali desteklerken; Asya’nın tuzağına düşen Volkan’ın Derin’i öldürmek için hamle yapması da bu iddiaları güçlendiren ikinci bir etmen oluyor. Öte yandan Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in diziden ayrılıp ayrılmayacağıysa büyük bir merak konusu haline gelmiş bulunuyor. Peki, Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor? Sadakatsiz dizisi ne zaman final yapıyor? Sadakatsiz dizisi Derin öldü mü, Melis Sezen ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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23 Mar 2022 - 20:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.