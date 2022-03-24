- 24 Mar 2022 - 00:18

Survivor’da Son İki Eleme Adayı İfşa Edildi! O İsimler Görenlerin Ağzı Açık Kalacak! Acun Ilıcalı Ne Diyorsa 5 Fazlası! Ölüm Potası Yaşanacak... Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyameti koparacak ifşa gündeme geldi. Son iki eleme adayı gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın dedikleri kulaklarda çınladı. Ölüm potasının yaşanacağı ve imkansızların bile imkan bulacağı bir potanın olacağı ağızları açık bıraktı. Peki, Survivor All Star yarışmasında son iki eleme adayı kimler oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık ve iletişim oyunlarının oynandığı Survivor’da kazanan takımda Ünlüler olmuştu. Barış Murat Yağcı’dan sonra potaya giden ikinci isimde Evrim olmuştu. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümle birlikte son iki eleme adayı da ortaya çıkacaktı ki, yayınlanan ifşa şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor'da 23 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Gizem mi, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı?

Bugün oynanacak oyun ve Sms birincisinin vereceği aday ile toplamda 4 yarışmacı arasında bugün adaya veda edecek isim belirlenecek. Survivor'da büyük gün. Yarışmaya bugün bir yarışmacı daha veda ediyor. Bilindiği üzere pazartesi ve salı günü Barış ve Evrim Eleme potasına girmişti.

Bu gece oynanan Dokunulmazlık Yarışını kaybeden Ünlüler, konseyde eleme potasına gönderecek isim yazılması istendi. Bu Sonuca göre konseyden Adem ve Bora eşit oy aldığı için Eleme potasına giden isim Adem ve Bora oldu.

SMS birincisi olan Atakan son isimi belirlemesi için Acun Ilıcalısöz hakkı verdi. 5. eleme adayı ise ...   oldu.

İŞTE ELEME ADAYLARI

1- Evrim - Gönüllü Takımı

2- Barış Ünlüler Takım

3- Adem Ünlüler Takım

4- Bora Ünlüler Takım

5-  Gizem Ünlüler Takım

ELENEN İSİM KİM OLDU?

İşte Elenen O isim BORA oldu...

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24 Mar 2022 - 00:18 Ankara- Yaşam

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