Aziz Dizisinde Mide Bulandıran O Sahne Linç Sebebi Oldu! Ahlaksız Teklifler Arka Arkaya Gelince Seyirci Televizyonu Kapattı! “Yazıklar Olsun”
Aziz dizisi, son bölümünün final sahnesiyle hala seyircisini tesiri altında tutarken; dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı gündemlere bomba gibi düşmüş bulunuyor. Sizde Aziz dizisi ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Aziz dizisinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 18. bölümü ile seyircisini adeta ekran başına kilitlemiş olan Aziz dizisi, son bölümünün final sahnesiyle hala seyircisini tesiri altında tutarken; dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı gündemlere bomba gibi düşmüş bulunuyor. O fragmanda Delege Pierre’in Efnan’a yapmış olduğu teklif ise, şimdiden çok konuşulmaya başlanıyor! Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz dizisinin son bölümünde ne oldu? Aziz dizsinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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23 Mar 2022 - 15:05 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.