Aziz Dizisinde Mide Bulandıran O Sahne Linç Sebebi Oldu! Ahlaksız Teklifler Arka Arkaya Gelince Seyirci Televizyonu Kapattı! “Yazıklar Olsun”

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Aziz dizisinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 18. bölümü ile seyircisini adeta ekran başına kilitlemiş olan Aziz dizisi, son bölümünün final sahnesiyle hala seyircisini tesiri altında tutarken; dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı gündemlere bomba gibi düşmüş bulunuyor. O fragmanda Delege Pierre’in Efnan’a yapmış olduğu teklif ise, şimdiden çok konuşulmaya başlanıyor! Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz dizisinin son bölümünde ne oldu? Aziz dizsinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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