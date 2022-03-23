- 23 Mar 2022 - 15:06 G: 23 Mar 2022 - 15:07

Üç Kız Kardeş Dizisinde Bomba Ayrılık! İşler Bambaşka Olacak; Türkan’ın Kaderi Yeniden Yazılacak! Neler Oluyor?

Üç Kız Kardeş dizisi, seyircisine dün ekranlara gelen 5. bölümünün ardından büyük bir sürpriz yaptı. Yaptığı değişiklik ile herkesi şaşırtan Üç Kız Kardeş dizisinin bu değişikliğinin reytinglere nasıl yansıyacağı ise, şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. İşte Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili son gelişme ve detaylar...

Kanal D ekranlarının çiçeği burnunda yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, beklenen etkinin de üstüne çıkarak, reytingleri altüst etmeye başladı. Reytinglerde çok iyi giden ve konu itibariyle de bir hayli sevilen Üç Kız Kardeş dizisi, seyircisine dün ekranlara gelen 5. bölümünün ardından büyük bir sürpriz yaptı. Yaptığı değişiklik ile herkesi şaşırtan Üç Kız Kardeş dizisinin bu değişikliğinin reytinglere nasıl yansıyacağı ise, şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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23 Mar 2022 - 15:06 - Dizi Haberleri

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