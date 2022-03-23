Üç Kız Kardeş Dizisinde Bomba Ayrılık! İşler Bambaşka Olacak; Türkan’ın Kaderi Yeniden Yazılacak! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş dizisi, seyircisine dün ekranlara gelen 5. bölümünün ardından büyük bir sürpriz yaptı. Yaptığı değişiklik ile herkesi şaşırtan Üç Kız Kardeş dizisinin bu değişikliğinin reytinglere nasıl yansıyacağı ise, şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. İşte Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili son gelişme ve detaylar...
Kanal D ekranlarının çiçeği burnunda yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, beklenen etkinin de üstüne çıkarak, reytingleri altüst etmeye başladı. Reytinglerde çok iyi giden ve konu itibariyle de bir hayli sevilen Üç Kız Kardeş dizisi, seyircisine dün ekranlara gelen 5. bölümünün ardından büyük bir sürpriz yaptı. Yaptığı değişiklik ile herkesi şaşırtan Üç Kız Kardeş dizisinin bu değişikliğinin reytinglere nasıl yansıyacağı ise, şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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23 Mar 2022 - 15:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.