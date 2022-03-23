Survivor Hikmet ve Nagihan Aşkı Kanal Değiştirdi, Film Oldu! Sosyal Medya Ayağa Kalktı; “Bu Kadarı da Pes” Öyle Bir Şey Yapıldı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da olaylar bitmek bilmiyor. Ekran dünyasının en çok izlenenleri arasında yerini aldığı içinde birçok kanala ve yapıma konu oluyor. Unutulmaz isimlerin yarıştığı Survivor All Star’da aşık oldukları düşünülen Hikmet ve Nagihan aşkı resmen kanal değiştirdi ve film oldu! Sosyal medyayı ayağa kaldıran Survivor All Star için yapılan editler “Bu kadarı da pes” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Aşkların, kavgaların ve gerilimlerin yaşandığı All Star’da seyircileri ekranlara kilitleyen bir gelişme yaşandı. Rakip kanalda yapılan bir edit, her şeyi değiştirdi ama gözlere ilk çarpan Hikmet ve Nagihan aşkı oldu! Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.