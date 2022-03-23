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23 Mar 2022 - 14:53

Survivor Hikmet ve Nagihan Aşkı Kanal Değiştirdi, Film Oldu! Sosyal Medya Ayağa Kalktı; “Bu Kadarı da Pes” Öyle Bir Şey Yapıldı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da olaylar bitmek bilmiyor. Ekran dünyasının en çok izlenenleri arasında yerini aldığı içinde birçok kanala ve yapıma konu oluyor. Unutulmaz isimlerin yarıştığı Survivor All Star’da aşık oldukları düşünülen Hikmet ve Nagihan aşkı resmen kanal değiştirdi ve film oldu! Sosyal medyayı ayağa kaldıran Survivor All Star için yapılan editler “Bu kadarı da pes” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…