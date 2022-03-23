- 23 Mar 2022 - 15:53 G: 23 Mar 2022 - 16:00

Acun Ilıcalı’dan Buse Varol’a Milyon Liralık Teklif! Ne 50 Bin, Ne 100 Bin, Be 500 Bin… Paraya Para Demeyecek! Boşanmadan Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, boşanma haberlerinden sonra anlaşma haberleriyle gündeme bomba gibi düşmeye başladı. Acun Ilıcalı’yla çok yakın oldukları bilinen Buse Varol ve Alişan çiftine milyon liralık bir teklif resmen geldi! Bu sayede çiftin kazançlarının ne 50 bin, ne 100 bin, ne de 500 bin olacağı, milyarlarla hesap yapacakları gündemi salladı. Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan boşanma haberleriyle gündemi sallayıp geçmişlerdi. Dikkatleri üzerine çeken Buse Varol ve Alişan çiftinin daha sonra ise barışma haberleri gelmişti. Alişan’ın Buse Varol ve annesi arasında kaldığı da söylentiler arasında yerini almıştı. Alişan ise bunu reddetmedi ama “Boş ver gitsin. Aile sorunu. Yeter artık ben bunlardan konuşmak istemiyorum” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise milyon liralık teklif gündeme düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Mar 2022 - 15:53 Ankara- Yaşam

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