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23 Mar 2022 - 15:53

Acun Ilıcalı’dan Buse Varol’a Milyon Liralık Teklif! Ne 50 Bin, Ne 100 Bin, Be 500 Bin… Paraya Para Demeyecek! Boşanmadan Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, boşanma haberlerinden sonra anlaşma haberleriyle gündeme bomba gibi düşmeye başladı. Acun Ilıcalı’yla çok yakın oldukları bilinen Buse Varol ve Alişan çiftine milyon liralık bir teklif resmen geldi! Bu sayede çiftin kazançlarının ne 50 bin, ne 100 bin, ne de 500 bin olacağı, milyarlarla hesap yapacakları gündemi salladı. Peki, neler oluyor?