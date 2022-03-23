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23 Mar 2022 - 16:18

Seda Sayan Gelinliği Girmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Müstakbel Eşinin Kendisini Aldattığı Konuşuluyordu; Son Olay Şok Etti! “Yapma Sedam!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın yine sosyal medyayı salladı! Yakın zamanda kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Öktem’le evleneceği gündeme gelmişti. Seda Sayan ise evleneceğini duyurmuştu. Gelinliğe girmek için yaptığı son paylaşım ise şok etti. Müstakbel eşi Çağlar Ökten’in kendisine aldattığına dair iddialar gündeme gelmişti ki, son hamlesi hayranlarından “Yapma Sedam” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…