- 23 Mar 2022 - 16:18 G: 23 Mar 2022 - 16:24

Seda Sayan Gelinliği Girmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Müstakbel Eşinin Kendisini Aldattığı Konuşuluyordu; Son Olay Şok Etti! “Yapma Sedam!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın yine sosyal medyayı salladı! Yakın zamanda kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Öktem’le evleneceği gündeme gelmişti. Seda Sayan ise evleneceğini duyurmuştu. Gelinliğe girmek için yaptığı son paylaşım ise şok etti. Müstakbel eşi Çağlar Ökten’in kendisine aldattığına dair iddialar gündeme gelmişti ki, son hamlesi hayranlarından “Yapma Sedam” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Estetikleri ve sözleriyle gündemin ismi olmayı başaran Seda Sayan en son 7. Kez evliliğini yapacak olmasıyla sosyal medyayı sallamıştı. Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Öktem’den evlenme teklifi aldığını ve adeta aşk sarhoşu olduğunu göstermişti. Şimdiyse son paylaşımı…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Mar 2022 - 16:18 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı’dan Buse Varol’a Milyon Liralık Teklif! Ne 50 Bin, Ne 100 Bin, Be 500 Bin… Paraya Para Demeyecek! Boşanmadan Sonra… mask
Acun Ilıcalı’dan Buse Varol’a Milyon Liralık Teklif! Ne 50 Bin, Ne 100 Bin, Be 500 Bin… Paraya Para Demeyecek! Boşanmadan Sonra…
Survivor Yarışmasını Final Yaptıracak Eleme İfşası Yayınlandı! Batuhan Mı, Ayşe Mi? Twitter Cehennemi Yaşıyor! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasında… mask
Survivor Yarışmasını Final Yaptıracak Eleme İfşası Yayınlandı! Batuhan Mı, Ayşe Mi? Twitter Cehennemi Yaşıyor! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasında…
Acun Ilıcalı Survivor All Star’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar! mask
Acun Ilıcalı Survivor All Star’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar!
Survivor Hikmet ve Nagihan Aşkı Kanal Değiştirdi, Film Oldu! Sosyal Medya Ayağa Kalktı; “Bu Kadarı da Pes” Öyle Bir Şey Yapıldı Ki… mask
Survivor Hikmet ve Nagihan Aşkı Kanal Değiştirdi, Film Oldu! Sosyal Medya Ayağa Kalktı; “Bu Kadarı da Pes” Öyle Bir Şey Yapıldı Ki…
Survivor Batuhan Çıldırdı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Ünlüler Takımı Yün Gibi Çırptı... Değil Gönüllüler Takımı, Acun Ilıcalı Bile… mask
Survivor Batuhan Çıldırdı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Ünlüler Takımı Yün Gibi Çırptı... Değil Gönüllüler Takımı, Acun Ilıcalı Bile…
Survivor’da Tüm Yarışmacılar Birbirine Girdi! Nisa, Evrim, Batuhan, Adem, Ogeday, Ayşe… Acun Medya 3 Saat Toplantı Yaptı ve Sonuç: Hüsran.. mask
Survivor’da Tüm Yarışmacılar Birbirine Girdi! Nisa, Evrim, Batuhan, Adem, Ogeday, Ayşe… Acun Medya 3 Saat Toplantı Yaptı ve Sonuç: Hüsran..
Masumlar Apartmanı Kerem Bürsin İle Finale Yürüyor! Son Bölüm İçin Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Masumlar Apartmanı Kerem Bürsin İle Finale Yürüyor! Son Bölüm İçin Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor!
Kardeşlerim Dizisinin Bitiş Tarihi Açıklandı! Asiye’de Doruk’un Hikayesi Başa Sardı! Yapımcı Kararını ATV’yle Verdi! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… mask
Kardeşlerim Dizisinin Bitiş Tarihi Açıklandı! Asiye’de Doruk’un Hikayesi Başa Sardı! Yapımcı Kararını ATV’yle Verdi! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak…
Yasak Elma Dizisinde Yüreklere Acı Veren Ayrılık! Herkes Yıldız’la Uyumunu Konuşuyordu Yokluğu Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Yüreklere Acı Veren Ayrılık! Herkes Yıldız’la Uyumunu Konuşuyordu Yokluğu Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acun Ilıcalı’dan Buse Varol’a Milyon Liralık Teklif! Ne 50 Bin, Ne 100 Bin, Be 500 Bin… Paraya Para Demeyecek! Boşanmadan Sonra… mask
Acun Ilıcalı’dan Buse Varol’a Milyon Liralık Teklif! Ne 50 Bin, Ne 100 Bin, Be 500 Bin… Paraya Para Demeyecek! Boşanmadan Sonra…
Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Küvette Nefessiz Bıraktı! Yapımcı Derin'in Sonunu Acımasız Yazdı! Seyirciyi Gözyaşlarına Boğulacak... Volkan Senden Her şey Beklenir... mask
Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Küvette Nefessiz Bıraktı! Yapımcı Derin'in Sonunu Acımasız Yazdı! Seyirciyi Gözyaşlarına Boğulacak... Volkan Senden Her şey Beklenir...
Üç Kız Kardeş Dizisinde Bomba Ayrılık! İşler Bambaşka Olacak; Türkan’ın Kaderi Yeniden Yazılacak! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Bomba Ayrılık! İşler Bambaşka Olacak; Türkan’ın Kaderi Yeniden Yazılacak! Neler Oluyor?
Aziz Dizisinde Mide Bulandıran O Sahne Linç Sebebi Oldu! Ahlaksız Teklifler Arka Arkaya Gelince Seyirci Televizyonu Kapattı! “Yazıklar Olsun” mask
Aziz Dizisinde Mide Bulandıran O Sahne Linç Sebebi Oldu! Ahlaksız Teklifler Arka Arkaya Gelince Seyirci Televizyonu Kapattı! “Yazıklar Olsun”
Survivor Yarışmasını Final Yaptıracak Eleme İfşası Yayınlandı! Batuhan Mı, Ayşe Mi? Twitter Cehennemi Yaşıyor! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasında… mask
Survivor Yarışmasını Final Yaptıracak Eleme İfşası Yayınlandı! Batuhan Mı, Ayşe Mi? Twitter Cehennemi Yaşıyor! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasında…
Acun Ilıcalı Survivor All Star’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar! mask
Acun Ilıcalı Survivor All Star’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status