Seda Sayan Gelinliği Girmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Müstakbel Eşinin Kendisini Aldattığı Konuşuluyordu; Son Olay Şok Etti! “Yapma Sedam!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın yine sosyal medyayı salladı! Yakın zamanda kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Öktem’le evleneceği gündeme gelmişti. Seda Sayan ise evleneceğini duyurmuştu. Gelinliğe girmek için yaptığı son paylaşım ise şok etti. Müstakbel eşi Çağlar Ökten’in kendisine aldattığına dair iddialar gündeme gelmişti ki, son hamlesi hayranlarından “Yapma Sedam” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Estetikleri ve sözleriyle gündemin ismi olmayı başaran Seda Sayan en son 7. Kez evliliğini yapacak olmasıyla sosyal medyayı sallamıştı. Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Öktem’den evlenme teklifi aldığını ve adeta aşk sarhoşu olduğunu göstermişti. Şimdiyse son paylaşımı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.