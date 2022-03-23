İbo Show’da Şafak Sezer’in Kazandığı Ücret Şok Etti! Hesabı Balya Balya Para Kaynıyor; Bölüm Başına Servet Kazanıyor! “Yok Artık”
STAR TV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da sosyal medyayı ve magazin dünyasını sallamaya devam ediyor. Yeni sezonda İbo Show’un kadrosuna katılan Şafak Sezer ve Oryantal Didem, gündemin konusu oldu. Şafak Sezer’in İbo Show’dan kazandığı ücret şok etti. Hesabına her bölüm başına balya balya para aktarıldığı gündeme gelince; servet kazandığı ortaya çıktı! İşte milyonlara “yok artık” dedirten ücret…
Uzun yıllar sonra sevenleriyle İbo Show’da buluşan İbrahim Tatlıses, her bölümde heyecanı artıyor. Hem konuklarıyla hem de birbirinden özel açıklamalarıyla gündeme düşen İbo Show, seyircileri ekranlara kilitliyor. İbo Show’un kadrosunda yer alan Şafak Sezer ise olaylara bakışı ve esprileriyle her bölümün daha neşe dolu geçmesini sağlıyor. Peki, Şafak Sezer İbo Show’dan ne kadar kazanıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.