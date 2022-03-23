İbo Show’da Şafak Sezer’in Kazandığı Ücret Şok Etti! Hesabı Balya Balya Para Kaynıyor; Bölüm Başına Servet Kazanıyor! “Yok Artık”

Uzun yıllar sonra sevenleriyle İbo Show’da buluşan İbrahim Tatlıses, her bölümde heyecanı artıyor. Hem konuklarıyla hem de birbirinden özel açıklamalarıyla gündeme düşen İbo Show, seyircileri ekranlara kilitliyor. İbo Show’un kadrosunda yer alan Şafak Sezer ise olaylara bakışı ve esprileriyle her bölümün daha neşe dolu geçmesini sağlıyor. Peki, Şafak Sezer İbo Show’dan ne kadar kazanıyor?

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