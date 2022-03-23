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23 Mar 2022 - 17:02

Masumlar Apartmanı Dizisi Yayından Kalkıyor! Son Sahne Her Şeyi Bir Etti; Tüyler Ürperdi! Bile İsteye Ölüme Terk Edince… “Bu Kadarı da Fazla!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, final olmadan yayından kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Dizinin yayından kalkacağı gündeme bomba gibi düşerken; seyirciler şiddet görüntüleri karşısında şok içerisinde kaldı. Tüyleri ürperten Masumlar Apartmanı dizisinde bile isteye ölüme terk etme sahneleri “Bu kadarı da fazla” yorumlarında neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…