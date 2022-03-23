Masumlar Apartmanı Dizisi Yayından Kalkıyor! Son Sahne Her Şeyi Bir Etti; Tüyler Ürperdi! Bile İsteye Ölüme Terk Edince… “Bu Kadarı da Fazla!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, final olmadan yayından kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Dizinin yayından kalkacağı gündeme bomba gibi düşerken; seyirciler şiddet görüntüleri karşısında şok içerisinde kaldı. Tüyleri ürperten Masumlar Apartmanı dizisinde bile isteye ölüme terk etme sahneleri “Bu kadarı da fazla” yorumlarında neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi her Salı akşamlarını sallıyor. Sevilerek takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Safiye’nin değişime yavaş yavaş ayak uydurması ve Doktor Hanım’la olan sahneleri gözleri doldurmuştu. Dizinin son bölümünde öyle bir sahne ekranlara geldi ki seyirci neye uğradığını şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.