Arka Sokaklar Dizisinin Finali İfşa Edildi! Ne Çoban, Ne Mesut... Rıza Baba Açıkladı! Sonu Duyan, Gören Kahroluyor! Meğer Her Şey… Seyirciler Gözyaşlarına Boğuldu!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisi seyircilerini mahvetti. Dizinin finali ifşa edilince ortalık karıştı. Final bölümünde yaşanacakları duyanlar ise adeta kahroldu. Her şeyin bambaşka olacağı gündeme gelirken; Hüsnü ve Mesut gibi iki sevilen karakter hakkında çıkan gerçekse şok etti. Peki, neler oluyor?
Başrollerin Zafer Ergin, Oya Akar, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi oyunculuk yeteneklerini kanıtlamış ve çok sevilen isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi Cuma akşamlarını sallıyor. Televizyon dünyasının en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran Arka Sokaklar dizisi yıllardır ekranlarda olmasına rağmen reytinglerde hep ilk sıraya oturuyor. 600 bölümü aşkın, 16 senedir ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisininse finali resmen ifşa edildi. Peki, Arka Sokaklar dizisi nasıl bitiyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.