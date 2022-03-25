Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Mar 2022 - 21:47

Arka Sokaklar Dizisinin Finali İfşa Edildi! Ne Çoban, Ne Mesut... Rıza Baba Açıkladı! Sonu Duyan, Gören Kahroluyor! Meğer Her Şey… Seyirciler Gözyaşlarına Boğuldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisi seyircilerini mahvetti. Dizinin finali ifşa edilince ortalık karıştı. Final bölümünde yaşanacakları duyanlar ise adeta kahroldu. Her şeyin bambaşka olacağı gündeme gelirken; Hüsnü ve Mesut gibi iki sevilen karakter hakkında çıkan gerçekse şok etti. Peki, neler oluyor?