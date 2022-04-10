Yargı Dizisinin Ceylin’inden Büyük İtiraf! Milyonlarca Takipçisi Var Ama Kimse Bilmiyor! En Yakınlarının Bile Haberi Yok! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, milyonların tüylerini ürperten bir açıklamada bulundu! Adeta kulak kestirecek olan itirafını milyonlarca takipçisi bile bilmiyor! En yakınlarının bile bundan haberi olmadığını açıklayan Pınar Deniz, sözleriyle sosyal medyayı salladı! Meğer Pınar Deniz…
Yargı dizisinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncularla paylaşan Pınar Deniz, sık sık gündeme güzelliğiyle geliyordu. Vatanım Sensin ve Aşk101 gibi projelerde yıldızını parlatan Pınar Deniz, en son Yargı dizisinde ses getirecek bir karaktere hayat vermeye başlamıştı. Öpüşme itirafıyla sosyal medyayı ikiye bölen Pınar Deniz, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.