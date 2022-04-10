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10 Nis 2022 - 21:38

Yargı Dizisinin Ceylin’inden Büyük İtiraf! Milyonlarca Takipçisi Var Ama Kimse Bilmiyor! En Yakınlarının Bile Haberi Yok! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, milyonların tüylerini ürperten bir açıklamada bulundu! Adeta kulak kestirecek olan itirafını milyonlarca takipçisi bile bilmiyor! En yakınlarının bile bundan haberi olmadığını açıklayan Pınar Deniz, sözleriyle sosyal medyayı salladı! Meğer Pınar Deniz…