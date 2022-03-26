Survivor Birleşme Partisinin Her Bir Zerresi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın En Büyük Sırrı Patladı; Sosyal Medya Sallandı! 2 Gün Boyunca…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da birleşme partisi ifşa edildi. Birleşme partisinin her bir zerresi belli olurken; Acun Ilıcalı’nın sırrı da ortaya çıktı. Gündemi sallayan partinin detayları Survivor izleyicisini şok içerisinde bıraktı. Meğer Survivor yarışmasında iki gün boyunca…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da iki haftayı aşkın süredir hızlı elemeler yapıyor. Birleşme partisine kadar kalmak isteyen yarışmacılar ise eleme potasına girmemek için tüm çabalarını gösteriyor. Muhteşem olacağı bilinen Birleşme partisinin detayları ise sosyal medyada ifşa edildi. Peki, Birleşme partisinde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.