Survivor Birleşme Partisinin Her Bir Zerresi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın En Büyük Sırrı Patladı; Sosyal Medya Sallandı! 2 Gün Boyunca…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da iki haftayı aşkın süredir hızlı elemeler yapıyor. Birleşme partisine kadar kalmak isteyen yarışmacılar ise eleme potasına girmemek için tüm çabalarını gösteriyor. Muhteşem olacağı bilinen Birleşme partisinin detayları ise sosyal medyada ifşa edildi. Peki, Birleşme partisinde neler olacak?

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