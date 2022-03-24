Survivor'da 24 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem Mi, Bora Mı, Nisa, Mı, Evrim Mi, Batuhan Mı, Barış Mı? Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım İfşa Oldu!

Nefes kesen yarışı ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni haftasının eleme adaylarını da belirledi. Birleşme partisi öncesinde son ismine de veda etmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, başlattığı hızlı elemeler ile yarış severlerin dikkatini üzerine çekmeyi de başardı. Öte yandan Survivor All-Star 2022 yarışmasından elenen son isim, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor'da 24 Mart eleme potasına kim gitti? Survivor’dan Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı gitti? Bugün dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim oldu? İşte, detaylar…

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