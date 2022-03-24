Survivor'da 24 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem Mi, Bora Mı, Nisa, Mı, Evrim Mi, Batuhan Mı, Barış Mı? Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım İfşa Oldu!
Survivor All-Star 2022 yarışmasından elenen son isim, herkesi bir hayli şaşırttı. Sizde son olarak eleme potasına giden ve Survivor All star ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Nefes kesen yarışı ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni haftasının eleme adaylarını da belirledi. Birleşme partisi öncesinde son ismine de veda etmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, başlattığı hızlı elemeler ile yarış severlerin dikkatini üzerine çekmeyi de başardı. Öte yandan Survivor All-Star 2022 yarışmasından elenen son isim, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor'da 24 Mart eleme potasına kim gitti? Survivor’dan Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı gitti? Bugün dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim oldu? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
24 Mar 2022 - 07:12 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.