Bazı burcun insanları, konuşmanın sınırını ve hududunu hep bilirken; bazı burcun insanları, sınırı hep kaçırabiliyor. Bu listede yer alan burçlar ise, sınırı kaçıran tarafta yer alıyor. Konuşmak deyince hiç ayarı olmayan bu burçların pabuç gibi dili ise, bir an olsun durmuyor! Peki, pabuç kadar dili olan burçlar hangisidir? İşte her konuda boş ve saygısız konuşan o burçlar…

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