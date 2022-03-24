Kendini Dirhem Dirhem Satan Burçlar Hangisidir? İşte Her İşte Nazan Çeken O Burçlar…
Her burcun insanı soğuk ya da mesafeli olmuyor. Bazıları çok samimi iken; bazıları koruyacağı sınırı hep biliyor. Ancak, bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanlar, hiçbir gruba girmiyor. Sizde kendini dirhem dirhem satan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı soğuk ya da mesafeli olmuyor. Bazıları çok samimi iken; bazıları koruyacağı sınırı hep biliyor. Ancak, bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanlar, hiçbir gruba girmiyor. Çünkü bu burçların en öne çıkan özellikleri, etrafındaki kişilere sürekli olarak naz yapmaları oluyor! Peki, kendini dirhem dirhem satan burçlar hangisidir? İşte her işte nazan çeken o burçlar…
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24 Mar 2022 - 07:20 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.