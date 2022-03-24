- 24 Mar 2022 - 07:20 G: 24 Mar 2022 - 07:24

Kendini Dirhem Dirhem Satan Burçlar Hangisidir? İşte Her İşte Nazan Çeken O Burçlar…

Her burcun insanı soğuk ya da mesafeli olmuyor. Bazıları çok samimi iken; bazıları koruyacağı sınırı hep biliyor. Ancak, bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanlar, hiçbir gruba girmiyor. Sizde kendini dirhem dirhem satan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun insanı soğuk ya da mesafeli olmuyor. Bazıları çok samimi iken; bazıları koruyacağı sınırı hep biliyor. Ancak, bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanlar, hiçbir gruba girmiyor. Çünkü bu burçların en öne çıkan özellikleri, etrafındaki kişilere sürekli olarak naz yapmaları oluyor! Peki, kendini dirhem dirhem satan burçlar hangisidir? İşte her işte nazan çeken o burçlar…

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24 Mar 2022 - 07:20 - Burç Haberleri

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